Odhalení špiona jako akce Britů? Cílem prý bylo přimět Rakušany, aby se „netulili“ ke Kremlu

Podle deníku Kleine Zeitung, který se odvolává na vysoce postavené armádní zdroje, prozradila svým rakouským kolegům identitu špiona britská tajná služba. A to právě z toho důvodu, aby si Rakušané uvědomili, že Rusové nejsou ke svým rakouským přátelům tak „hodní“, jak by snad v poslední době mohlo zdát.

Fakt, že rakouská kontrarozvědka odhalila dlouholetého špióna v řadách rakouské armády na základě tipu od spřátelené zahraniční služby, potvrdil bez bližších podrobností na páteční tiskové konferenci i rakouský kancléř Sebastian Kurz. Vysoce postavený plukovník ze Salzburku měl dvacet let donášet Rusům důležité informace z armádního i politického prostředí v Rakousku, za což údajně dostal celkovou odměnu 300 000 euro (7,8 milionu korun). Soud vzal dnes již penzionovaného, sedmdesátiletého důstojníka do vazby, za špionáž mu hrozí až desetileté vězení.

Deník Kleine Zeinung, ale i některá jiná rakouská média spekulují o tom, že tou spřátelenou tajnou službou byla britská rozvědka. „Jeden vysoce postavený armádní důstojník se domnívá, že Britové předali Rakušanům tyto informace zcela cíleně. A to z toho důvodu, aby si rakouská vláda, která se ke zděšení mnoha západních států tulí ke Kremlu, držela od Rusů distanc,“ napsaly Kleine Zeitung.

Důvod je přitom jednoduchý. Rakušané se v poslední době stávají jakýmsi „trojským koněm“ Ruska v Evropě. Kreml se prakticky vždy může spolehnout na to, že Rakousko se v případě různých afér bude k Rusku chovat vstřícně nebo alespoň mnohem vstřícněji než jiné „staré“ státy EU. Příkladem může být i nedávná aféra s otravou bývalého ruského dvojitého agenta Skripala ve Velké Británii. Ačkoliv po tomto útoku, z něhož Britové podezírají Rusy, přijala většina západních států vůči Rusku sankce a vyhostila minimálně část jeho diplomatů, Rakousko vyzvalo ke klidu a žádného ruského diplomata nevyhostilo.

Vazby mezi Rakouskem a Ruskem jsou ale úzké i v jiných ohledech. A to zvláště poté, co se v Rakousku ujal vlády kabinet, složený z lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ) . Svobodní už ve volební kampani volali po zrušení sankcí vůči Rusku a jejich předseda H.C. Strache mnohokrát vyslovil sympatie politice Vladimíra Putina. Ruský prezident byl dokonce hostem na svatbě rakouské ministryně zahraničí za FPÖ Karin Kneisslové, což vyvolalo ostrou domácí i zahraniční kritiku. Podle Kleine Zeitung tak může být „nezištná“ pomoc Britů s odhalením ruského špióna v rakouské armádě skutečně spíše pokusem o to, aby se rakouská vláda konečně „probrala“ a uvědomila si, s kým se vlastně bratříčkuje.

Ruská, prokremelská média si naopak špionážní aféru vysvětlují zcela odlišně. Většinou vyjadřují přesvědčení, že Rakušané „naletěli“ zlým západním mocnostem, snažícím se zpřetrhat přátelské vztahy slibně se rozvíjející vztahy mezi Rakouskem a Ruskem. „Ne, lidé mladší čtyřiceti let by fakt neměli být premiéry. To, co kancléř Kurz předvedl v uplynulých dnech, je fakt neuvěřitelné,“ napsal ruský nacionalistický Portal Regnum v narážce na mládí a údajnou nezralost dvaatřicetiletého rakouského kancléře.

Někteří ruští experti naopak Sebastiana Kurze považují za oběť spiknutí. „Kurz a Putin se spřátelili. To pochopitelně nevyhovuje určitým silám, které by přes odhalování údajných ruských „krtků“ nebo „zrádců státních tajemství“ této spolupráci obou státníků rádi zabránily,“ řekl deníku Öberösterreichische Nachrichten ruský politolog Alexej Muchin. Podle něj stojí za informacemi o údajném špiónovi v rakouské armádě s největší pravděpodobností americká nebo německá rozvědka.