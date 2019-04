Odjela do Sýrie a vdala se za fanatiky z IS. Dnes má vdova po islamistech klidný život v Německu | info.cz

V době, kdy Evropa řeší, co dělat s navrátilci z území samozvaného Islámského státu, vyplouvá na povrch příběh vdovy po dvou islamistech, která dnes údajně žije poklidný život v německém Hamburku. Na příběh Omaimy – německé občanky s tuniskými kořeny, která v roce 2015 odešla do válkou zmítané Sýrie – tento týden upozornila libanonská reportérka Jenan Moussaová. Novinářka, která získala přístup do jejího telefonu, nabízí „necenzurovaný pohled“ do života ženy, která opustila Německo, aby se k teroristické organizaci přidala.

Když uznávaná válečná reportérka arabského televizního kanálu Al Aan Jenan Moussaová získala od „důvěryhodného zdroje“ obsah telefonu Omaimy A., věděla, že se jí dostal do ruky poklad. Objevila tisíce zpráv, fotografií a dalších souborů dokumentujících cestu ženy z Německa na území samozvaného Islámského státu, ke kterému se přidala v roce 2015. Celkem bezmála čtyřicet gigabajtů.

„V okamžiku, kdy jsem uviděla ten obsah, uvědomila jsem si, že je to necenzurovaný pohled do života ženy Islámského státu,“ říká Moussaová pro německou televizi Deutsche Welle. Novinářce pak trvalo několik měsíců, než všechna data z telefonu prostudovala. Tento týden poprvé zveřejnila některé fotografie a dokumenty, které doprovodila obsáhlou reportáží popisující život mladé ženy v srdci chalífátu.

Podle zjištění libanonské reportérky se Omaima narozená v roce 1984 v německém Hamburku zamilovala do radikála Nadera Hadry, který měl mít kontakty na prominentní německé islamisty. Právě za ním Omaima spolu se svými třemi dětmi odešla do Sýrie.

Fotografie ze začátku roku 2015 vykreslují první dojmy mladé ženy ze života uvnitř Islámského státu – všude vyvěšené černé vlajky a propagandistické letáky radikální organizace, která tehdy byla v plné síle. Na dalších snímcích jsou pak malé děti Omaimy s čepicemi a vlajkami Islámského státu, jak si hrají se zbraněmi v ruce. Přestože tehdy na Západ postupně unikaly zprávy o zabíjení a zotročování lidí žijících v područí Islámského státu, Omaiminy fotografie zachycují život plný šťastných rodinných chvil.

17/ As Omaima Abdi, husband Nader Hadra and their children arrive in ISIS territory in Syria, their new life starts.@akhbar pic.twitter.com/luuzUL2WxC — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 16. dubna 2019

Potom, co její muž zemřel v boji v Kobani, Omaima dostala možnost se znovu provdat. Fotografie naznačují, že jejím druhým manželem se stal jeden z nejznámějších islamistů v Německu Denis Cuspert – rapper přezdívaný Deso Dogg, který se stal bojovníkem Islámského státu a v roce 2015 se dostal i na seznam teroristů vedený Spojenými státy. Zabit byl údajně na začátku roku 2018.

Ani Omaima však v Sýrii nebyla „bez práce“ – podle zjištění libanonské novinářky měla na starost správu sociálních sítí Islámského státu. Bližší informace veřejně známé nejsou. Není přitom jasné ani to, zda telefon Omaima v Sýrii ztratila, nebo ho zde záměrně nechala, když se rozhodla vrátit do Německa. Kdy přesně se Omaima vrátila do Hamburku, libanonská novinářka také s jistotou neví, dobu návratu ale odhaduje na konec roku 2016.

Vdovu po dvou islámských radikálech se Moussaová rozhodla v Hamburku osobně navštívit. Podařilo se jí promluvit ale jen s její nezletilou dcerou, která popřela, že by rodina Sýrii někdy navštívila. Novinářka se jí snažila také dovolat, Omaima jí však pokaždé zavěsila telefon a úspěšné nebyly ani pokusy o kontaktování Omaimy ze strany německé televize Deutsche Welle.

Po této snaze promluvit s Omaimou o obsahu jejího mobilního telefonu z webové stránky LinkedIn zmizel její profil, kde sama sebe prezentovala jako moderní ženu – na profilové fotografii měla Omaima oblečená do bílé košile a černého saka vlasy svázané do nízkého culíku a jako své zaměstnání uvedla, že je překladatelka a koordinátorka společenských akcí. Moussaová se přitom podivuje, že vdova po dvou islámských radikálech nebyla zadržena policií a trestně stíhaná.

Stíhání žen radikálů IS v Německu i celé Evropě je však velmi komplikované a pouhý pobyt na území ovládaném Islámským státem není podle soudů dostatečný důvod k jeho zahájení. Činy spáchané tisíce kilometrů daleko je navíc velmi složité dokázat. Na ženy, které se vrátily z území Islámského státu, tak bylo v Německu v roce 2018 vydáno jen celkem pět zatykačů a pouze ve dvou případech bylo následně zahájeno trestní řízení.

Jako většina těch, kteří odešli do Sýrie a Iráku, však byla i Omaima po návratu zřejmě sledována tajnými službami. Z reportáže libanonské novinářky navíc vyplývá, že německé úřady o jejím odchodu věděly už v roce 2015 – jeden z dokumentů, ke kterým dostala Mousseová přístup, informuje Omaimu, že jí bylo přerušeno vyplácení dávek z důvodu „odjezdu do zahraničí (Sýrie)“. To ukazuje, že pro úřady není Omaima zcela neznámá a jak upozorňuje DW, po zveřejnění materiálů z Omaimina telefonu je možné, že se německé úřady začnou případem znovu zabývat.