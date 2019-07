Odvážný reformátor, nebo monarcha vládnoucí tvrdou rukou? Marocký král slaví 20 let na trůnu | info.cz

Marocký král Muhammad VI. brzy oslaví dvacetileté výročí nástupu do čela země. Království na severozápadě Afriky sice bohatne, zároveň v něm ale bobtná nespokojenost zejména mladých lidí. Varovné výsledky průzkumu The Arab Barometer naznačují, že vlna revolucí, která v posledních měsících zachvátila Alžírsko a Súdán, by se mohla přelít i do Maroka.