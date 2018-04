Odveta za Magnitského zákon. Rusko nepustilo litevské politiky, poslance a politology

Tento litevský zákon, který platí od ledna, umožňuje zakázat cizinci vstup do země až na pět let, pokud je dotyčný vážně podezřelý z rozsáhlé korupce, praní peněz či porušování lidských práv. O zákazu rozhoduje na návrh ministra zahraničí litevský ministr vnitra. Zákon je pojmenován po ruském právníkovi Sergeji Magnitském, který zemřel v roce 2009 za nejasných okolností ve vazbě poté, co obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z defraudací.

Podle agentury RIA Novosti jsou na černé listině litevští politici, poslanci a politologové, kteří zaujímají otevřeně protiruský postoj. Seznam je podle ministerstva otevřený a mohou na něj přibývat lidé, kteří budou veřejně vystupovat protirusky. Agentura RIA Novosti ani agentura TASS žádná konkrétní jména neuvedly.

Na základě Magnitského zákona se podle agentury RIA Novosti ocitly na seznamu přes čtyři desítky Rusů, včetně šéfa hlavního vyšetřovacího výboru Ruska Alexandra Bastrykina.

Norma označovaná jako Magnitského zákon platí i v jiných zemích. V roce 2012 ji přijali v USA, aby potrestali ruské představitele, úředníky, soudce a policisty zapletené do případů porušování lidských práv. Posléze podobné právní úpravy přijali kromě Litvy například v Estonsku či Kanadě.