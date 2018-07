Ohnivé inferno v Kalifornii se nedaří zkrotit. V plamenech uhořela i babička se svými vnoučaty

S rozsáhlým požárem v okolí města Redding bojuje zhruba 3400 hasičů na zemi i ze vzduchu. Plameny již zachvátily území o rozloze 19 500 hektarů a vynutily si evakuaci téměř 40 000 obyvatel, především z Reddingu a okolních obcí Keswick a Shasta. Keswick, kde žilo před příchodem živlu asi 450 obyvatel, požár zcela zničil.

Oheň, který vypukl před šesti dny, se zatím podle hasičů podařilo uhasit asi jen z pěti procent. Přiživují ho vysoké teploty a sucho. Podle meteorologů se přitom počasí nezmění přinejmenším během celého příštího týdne. „Ten požár není ani zdaleka uhašen,“ řekl velitel hasičů Ken Pimlott.

#CarrFire

Two young children and their great-grandmother among five killed in #CaliforniaWildfires

My thoughts and prayers are for the victims, firefighters, first responders and all involved in fighting the horrible wildfires in #California and nationwide 🙏#StaySafe pic.twitter.com/moivtkk56p