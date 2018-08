Ohromný byznys s akciemi saúdského ropného pokladu se ruší. Dostal princ výchovný pohlavek?

Měla to být největší první veřejná nabídka akcií (neboli IPO) v dějinách. Saúdský ropný gigant Aramco oznámil, že na burze nabídne zhruba pět procent své hodnoty ve výši asi sta miliard dolarů, tedy 2,2 bilionu korun. Z obchodu, který s napětím očekávala celá planeta, teď ale dle dostupných informací sešlo. I když Saúdové takticky tvrdí, že jej pouze odložili. Co se stalo? Jde o boj v královské rodině nebo strach z toho, že se strategický státem řízený podnik Aramco bude muset otevřít světu?

Loni vlétl do světové politiky jako blesk. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán známý pod zkratkou MbS sice oslaví posledního srpna teprve třiatřicáté narozeniny, už teď toho ale stihl víc než jiní za celý život.

Je architektem válečného tažení v Jemenu, které má přes deset tisíc obětí. Přitvrdil vůči úhlavnímu rivalovi Íránu, který jemenské rebely podporuje a se Sáudy svádí boj o dominanci v regionu. Pro boj s Teheránem získal MbS i amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterému vychází všemožně vstříc. Normalizuje vztahy s Izraelem, v USA se dokonce sešel s lídry židovských organizací, což bylo pro muže jeho původu dosud nepředstavitelné. Doma vyhlásil ambiciózní plán reforem: kromě jiného chce dostat Saúdy – a Saúdky – do práce. Motivovat je k podnikání. Ženám umožnil řídit, otevřel kina, uvolnil striktní kodex oblékání a prohlásil, že podpoří umírněnou formu islámu.

Do vlády si ale nechá mluvit málokým: aktivisty, kteří konají bez jeho vědomí, bez rozpaků zavírá do vězení. Blízké i vzdálené příbuzné, kteří by ho mohli mocensky ohrozit, buď odstavil zcela, nebo je přiměl spolupracovat poté, co je prostě svezl – a zavřel – do rijádského luxusního hotelu Ritz.

Teď ale MbS podle všeho poprvé vážně narazil. Jeho plán na prodej akcií společnosti Aramco zastavil král Salmán (tedy princův otec) osobně. Rozhodl se pro to údajně už v červnu, tedy alespoň podle agentury Reuters. Předtím se k poradám sešel s vlivnými příbuznými z vládnoucí rodiny, bankéři i ropnými experty, kteří mu privatizaci státního ropného molochu, jakkoli jen částečnou, prý většinou rozmlouvali. Nejčastějším argumentem byla obava z odkrytí karet – jakmile se Aramco ocitne na burze, bude muset zveřejňovat citlivé finanční detaily, což se mnoha Saúdům nelíbí. A řada z nich zřejmě nesouhlasí ani s prodejem akcií jako takovým. Už jen proto, že Aramco je alespoň podle agentury Bloomberg nejziskovější společností na světě.

Důležité navíc je, že „ne“ řekl sám král, který má v absolutistické monarchii stále poslední slovo. A nyní to dal po nějaké době jasně najevo. Pozorovatelé soudí, že přílišná moc korunního prince začala znepokojovat i panovníka a ten si tímto krokem svého syna s mravy neřízeného buldozeru prostě jen podržel na uzdě.

Mimochodem, saúdské úřady tvrdí, že IPO společnosti Aramco je pouze odložena na vhodnější čas, nikoli zrušena. Rijád si takto snaží zachovat tvář, komentují takový postup znalci.

Král Salmán se s korunním princem názorově rozešel zřejmě už několikrát. Kromě jiného při hodnocení Trumpova rozhodnutí přestěhovat americkou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Spojené státy tímto krokem fakticky uznaly Jeruzalém za hlavní a nedělitelné město Izraele, což popudilo Palestince, kteří chtějí mít ve východní, převážně arabské části Svatého města centrum svého budoucího nezávislého státu. Solidární s nimi byli ostatní muslimští politici a monarchové, ovšem s výjimkou MbS, který dal najevo, že stěhování má svůj smysl jako součást širšího mírového (a zatím nezveřejněného) plánu Washingtonu. Vládnoucí monarcha považoval za nutné tento postoj MbS veřejně korigovat a ujistil pobouřený arabský svět, že jeho země za Palestinci stojí i nadále.

„Král je posedlý tím, jak se zapíše do historie. Nechce být tím, kdo prodal Aramco. A Palestinu,“ vysvětluje monarchovy poznatky pro agenturu Reuters jeden z obeznámených zdrojů.

Pozorovatelé se ovšem také shodují v tom, že toto rozhodně není začátek mocenského konce MbS. Jde spíše o králův výchovný pohlavek, který má korunnímu princi naznačit, že dosud existují nepřekročitelné hranice.