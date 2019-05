Operace Barkhane? Čtyři a půl tisíce vojáků má dohlížet na oblast velkou jako Evropa | info.cz

„Džihádistické skupiny v zemích afrického Sahelu spolupracují ve výměně informací a logistice, chalífát po vzoru Blízkého východu ale nevytvoří. Vědí, že mezinárodní jednotky by jim to nedovolily,“ řekla INFO.CZ Pauline Le Rouxová, odbornice na oblast Sahelu z Afrického centra pro strategická studia ve Washingtonu.

Zdá se, že terorismus se v Africe šíří na nová území, jako jsou Benin, Pobřeží slonoviny nebo Senegal. Co by měla v tuto chvíli dělat Evropská unie? Francouzská vojenská operace Barkhane zjevně nestačí…

Je pravda, že teroristická hrozba v Sahelu expanduje. Od roku 2013 zasáhly teroristické útoky vícero zemí: původně se teroristické aktivity koncentrovaly na severu Mali, v roce 2015 se rozšířily do centra země, na západ a do Nigeru, v roce 2017-2018 brutálně zasáhly Burkinu Faso, která bývala po celá desetiletí poklidná a pak zažila množství útoků, které rostlo alarmujícím způsobem. V tomto kontextu je únos dvou francouzských turistů v severním Beninu varovným znamením. Není to ale nic úplně nového - Pobřeží slonoviny zažilo útok v březnu 2016, kdy tři teroristé zabili 19 lidí na oblíbené městské pláži Grand-Bassam. Senegal byl až dosud teroristických útoků ušetřen.

Evropská unie už vyvinula značné úsilí, jak po stránce bezpečnosti, tak i rozvojové pomoci. Mise EUTM a EUCAP mají za cíl posílení národních bezpečnostních složek a Unie skrze své rozvojové fondy financuje různé projekty ve snaze reagovat na příčiny násilného extremismu v Sahelu.

V prosinci 2018 oznámila Evropská komise uvolnění dalších 125 milionů eur určených na investice do oblastí, které je potřeba stabilizovat a rozvíjet. EU také přispívá na společné síly G5 Sahel, jež tvoří ozbrojené složky pěti států: Mauritánie, Mali, Nigeru, Burkiny Faso a Čadu. Stem milionů přispěla k akceschopnosti společných jednotek.

Mapa Afrikyautor: Info.cz

I když ji některé evropské země a USA podporují logisticky a sdílením zpravodajských informací, operace Barkhane je omezená už svým rozsahem: 4500 vojáků má pokrýt území velké jako Evropa (od Atlantiku k Moskvě). To je úkol, kterému žádný stát nemůže čelit sám. Pokud se chtěli Evropané více angažovat vojensky, měli by operaci umožnit, aby reagovala na množství nebezpečných oblastí.

Jaká je podle vás nejdůležitější oblast, v níž je potřeba zasáhnout ihned?

Rozmístění vojenských sil bojujících proti terorismu by v zónách zasažených násilím mělo pokračovat, klíčová ale je také podpora oblastí, které dosud zasaženy nebyly. Tam je třeba posílit odolnost komunit vůči násilnému extremismu.

V mnoha zemích Sahelu a západní Afriky existuje riziko, že na ně tyto skupiny zaútočí, proto by mělo mezinárodní společenství investovat tam, kde lidé dosud žijí v míru, aby extremistům ztížilo rekrutování nových členů. Myslím tím posílení veřejných služeb, jako jsou školy, nemocnice, silnice, přístup k pitné vodě, firem poskytujících práci a úřadů vykonávajících spravedlnost. Mladí lidé, kteří se cítí odstrčení a znevýhodnění, jsou pro teroristické skupiny terčem jejich náborů. Když jsou nezaměstnaní a cítí nedostatek ekonomických příležitostí a nespravedlnost, jsou mladí lidé náchylnější k připojení se k extremistům, než když jsou dobře integrování do odolných komunit.

Dalším klíčovým bodem je zajistit, aby do vesnic nebyly vysílány bezpečnostní síly nevyškolené v oblasti lidských práv, genderu, náboženství, kultuře a jazycích lidí, které mají chránit. Zneužívání a nevybíravé represe proti místním lidem jen posilují jejich naštvání na stát. Je přitom důležité neohrozit spojení mezi komunitami žijícími v odlehlých oblastech a státní správou.

Jak moc je současné zhoršení bezpečnostní situace v zemích Sahelu spojené s občanskou válkou v Libyi?

Současná situace v Libyi má s děním v Sahelu jen málo společného. Na obou místech jsou různí aktéři s různými zájmy. Je ale jasné, že nestabilita v Libyi Sahelu nepomáhá. Rozlehlé oblasti Libye nejsou pod kontrolou vlády a stát není přítomen okolo hranic, což usnadňuje pašerákům drog, zbraní i lidí provádět jejich zločinecké aktivity. Peníze z nich pak mohou financovat některé teroristické skupiny, které jsou aktivní v zemích Sahelu. Umožňuje to také cirkulaci zbraní na tomto extrémně rozlehlém území.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová mluvila tento týden o paradoxní situaci: Evropská unie investuje do oblasti Sahelu velké peníze, bezpečnostní situace se ale přesto zhoršuje. Jak si to vysvětlujete?

Ano, EU do zemí Sahelu investuje hodně. Většina z těchto peněz je určena na rozvojové projekty a výcvik národních bezpečnostních složek, což jsou dlouhodobé aktivity. Aby byly úspěšné, potřebujete k tomu odhodlání států, do nichž tyto peníze míří. V tuto chvíli se ale mnoho z nich soustředí právě na to, aby se vypořádaly s klesající bezpečností. Například země skupiny G5 Sahel vyčleňují na bezpečnost a obranu mezi 20 až 30 procenty svých rozpočtů. Samozřejmě jim tato finanční zátěž brání v tom, aby více investovaly do rozvoje a veřejných služeb.

Jak ale řekl v úterý belgický ministr zahraničí Didier Reynders, evropské země si myslí, že by některé státy Sahelu mohly dělat více a ukázat v tomto ohledu „jasnou vůli“.

Džihádistické skupiny si v oblasti sahelu konkurují. Existuje zde nebezpečí, že by se skupiny hlásící se k Islámskému státu a al-Káidě spojily a pokusily se vytvořit chalífát po vzoru Sýrie a Iráku?

Militantní islamistické skupiny soupeří o to, která bude v regionu nejviditelnější, nebojují ale proti sobě jako na Blízkém východě. Víme už, že Skupina pro podporu islámu a muslimů (GSIM) – která obsahuje sahelskou odnož al-Káidy – a islámský stát ve velké Sahaře (ISGS), který se přihlásil k Islámskému státu, spolupracují ve výměně informací a pravděpodobně i v logistice.

Existuje podezření, že únos dvou francouzských turistů na začátku května nařídila Katiba Macina, malijská teroristická organizace, mohl být ale proveden ISGS nebo organizací Ansarul Islam, což je teroristická skupina z Burkiny Faso. Teroristické skupiny spolu tak už spolupracují. Nemyslím si ale, že se pokusí ustavit chalífát jako v Iráku a Sýrii, protože vědí, že by mezinárodní jednotky, a zvláště francouzská operace Barkhane, nikdy nedovolily, aby se to stalo. Mohou ale ještě posílit svoji spolupráci, což by je udělalo ještě nebezpečnějšími.