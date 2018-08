Opioidová krize v USA sílí. Počet závislých matek se za patnáct let zvýšil čtyřikrát

Počet žen, které přivedly na svět dítě během své závislosti na opioidech, stoupl ve Spojených státech během patnácti let čtyřnásobně. Čísla se v jednotlivých oblastech liší. Zatímco na Havaji nárůst odpovídá celkovému průměru, Západní Virginie hlásí 53krát více případů, Vermont dokonce 97krát. Opioidová krize je jedním ze zásadních témat, které rezonuje i před podzimními volbami do Kongresu. Počty závislých například na utišujících prostředcích proti bolesti se totiž stále nedaří omezit.

Zpráva Centra pro kontrolu a prevenci závislostí (CDC) ukazuje na rostoucí problém, pro který se v USA vžilo označení Opioidová krize. Výzkumníci se zaměřili na období mezi lety 1999 až 2014. Zjistili, že zatímco na konci 20. století rodilo v porodnicích asi 1,5 závislé matky na 1000 porodů, o patnáct let později to již bylo 6,5 matky na 1000 porodů.

„Zjištění ilustrují devastující dopad opioidové epidemie na rodiny napříč Spojenými státy včetně těch nejmladších,“ konstatuje Robert Redfield, ředitel CDC, který upozorňuje, že užívání opioidů během těhotenství může vést k „srdcervoucím následkům“.

Mezi státy s největším nárůstem patří Maine, Nové Mexiko, Vermont a Západní Virginie. Naopak nejmenší rozdíl vykázaly Havaj a Kalifornie. Například ve Vermontu, který měl v roce 1999 0,5 případu závislé matky na 1000 porodů, připadá nyní na stejný základ 48,6 případu. Havaj se proti tomu drží na 2,4 závislých žen.

„I ve státech s nejmenšími ročními nárůsty je ale stále více žen, které přicházejí k porodu jako uživatelky opioidů. Tato data mohou nabídnout solidní základ pro vyvinutí a přizpůsobení preventivního a léčebného úsilí,“ praví Wanda Barfieldová, která má v CDC na starosti oddělení reprodukčního zdraví.

Závislých na opioidech, neboli látkách s podobnou chemickou strukturou, jakou má morfin nebo heroin, neubývá. V roce 2016 zemřelo na předávkování 42 tisíc Američanů. Vědci zčásti viní také lékaře, kteří stále velice často předepisují léky proti bolesti, které mohou vést k závislosti. Američtí pacienti dostávají proti roku 1999 třikrát více takových předpisů. Když u nich závislost propukne a lékaři jim látky přestanou předepisovat, loví na černém trhu nebo přechází na heroin.

Ministr zdravotnictví Alex Azar by chtěl do tří let počet takových předpisů snížit o třetinu. Z opioidové krize se totiž stalo politické téma. Kritici vyčítají prezidentu Donaldu Trumpovi, že ač sliboval řešení problému, zatím s ním pohnout nedokázal. Se svými návrhy přišly obě hlavní politické strany. Zatímco demokraté navrhují více investovat do zdravotnictví a léčby závislostí, prezidentovi republikáni prosazují vyšší tresty pro dealery a tvrdší boj proti pašerákům.