Osm statečných: Před 50 lety Moskva zažila ojedinělý protest proti okupaci Československa

Skupinu "sedmi statečných" tvořili lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, anglista Viktor Fajnberg, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská, fyzik Pavel Litvinov a lingvistka Larisa Bogorazová. Až na Rudém náměstí se k nim připojila mladičká Taťjana Bajevová. Disidenti rozvinuli na Rudém náměstí transparenty s hesly "Za vaši i naši svobodu!", "Ať žije svobodné Československo!", "Hanba okupantům", "Svobodu Dubčekovi!" nebo "Ruce pryč od Československa!". A to bylo všechno, co stačili.

Speciál INFO.CZ Srpen 1968autor: Info.cz

Po několika minutách byla skupina surově napadena davem kolemjdoucích a policisty v civilu a odvezena na policejní stanici. Zadržení byli odsouzeni k několikaletým trestům žaláře, k pobytu v pracovních lágrech, do vyhnanství nebo k nucené psychiatrické léčbě.

Gorbaněvská nebyla na rozdíl od jiných účastníků demonstrace bezprostředně po zadržení souzena, protože se starala o malého syna. Koncem roku 1969 ji ale režim nechal internovat v psychiatrické léčebně, odkud se dostala až po více než dvou letech. V roce 1975 emigrovala do Francie. Zemřela v roce 2013 ve věku 77 let. Prezident Miloš Zeman jí 28. října 2014 za její postoj udělil in memoriam medaili Za zásluhy I. stupně. Vyznamenání přebíral její syn, který později uvedl, že bylo nepoctivé, když prezident nedokáže říci ani slovo na obranu dnešních ruských disidentů. Do Francie utekl i Fajnberg a Delone, Litvinov, Dremljuga a Bajevová emigrovali do USA. V Rusku zůstali jen Bogorazová a Babickij.

Padesátého výročí události se dožili jen Litvinov, Fajnberg a Bajevová, kteří letos v červnu převzali za všech "osm statečných" v Praze z rukou tehdejšího ministra zahraničních věcí Martina Stropnického cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí. Nyní se do České republiky vrátili v souvislosti s 50. výročím tragických událostí. Ve středu je například uctil nabitý sál La Fabriky v pražských Holešovicích na besedě po inscenaci Poledne Divadla Continuo.