OSN tvrdě udeřila na USA kvůli rozdělování rodin migrantů. Rodičům úřady vzaly i roční batole

Spojené státy by měly okamžitě přestat rozdělovat rodiny migrantů, které nelegálně překročily mexicko-americkou hranici. Vyzval k tomu dnes Úřad OSN pro lidská práva (OHCHR). Oddělovat děti od rodičů je podle mluvčí úřadu v rozporu s lidskými právy.

"Spojené státy by měly okamžitě zastavit praxi rozdělování rodin a přestat kriminalizovat něco, co by maximálně mělo být správním deliktem ve formě nelegálního vstupu či pobytu v USA," uvedla mluvčí OHCHR Ravina Shamdasaniová. Spojené státy kritizovala za "nulovou toleranci", v rámci které bylo po překročení hranice s Mexikem v USA od října od svých rodin odděleno několik stovek dětí, včetně ročního batolete.

V prohlášení OHCHR uvedl, že "děti by nikdy neměly být zadržovány z důvodů souvisejících s migračním statusem jich samotných nebo jejich rodičů". Internování nikdy není v nejlepším zájmu dítěte a vždy představuje závažné porušení jeho práv, dodal úřad.

Praxe rozdělování rodin na americko-mexické hranici podle Shamdasaniové přerostla ve "svévolné a nezákonné" zasahování do rodinného života.