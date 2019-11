Ostuda Spojených států? Turecký prezident jede do Bílého domu | info.cz

Zatímco američtí kongresmani včetně některých republikánů chtějí Turecko potrestat za invazi do severní Sýrie, prezident Donald Trump si pozval tureckého lídra do Bílého domu. Navzdory válečným zločinům, kterých se měli Erdoganovi spojenci dopustit v Sýrii, nabízí Trump svému protějšku obchodní dohodu i možnost vyhnout se sankcím.

Ostuda Spojených států. I tak označují někteří kritici středeční schůzku Donalda Trumpa s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Fakt, že vztahy dvou spojenců v rámci Severoatlantické aliance nejsou právě nejlepší, ostatně připustil i turecký autoritář, podle něhož procházejí „bolestnými časy“.

Turecko se v poslední době ocitlo pod palbou kritiky západních partnerů kvůli své kontroverzní invazi do severní Sýrie a útoku na tamní Kurdy. Jak informoval krátce před schůzkou deník The Wall Street Journal, mají Američané k dispozici dronem natočené video zachycující válečný zločin syrských rebelů bojujících pod tureckým velením. Existenci videa potvrdili dva představitelé Pentagonu, zároveň ale uvedli, že záznam zachycující mimosoudní popravu jednotlivce v takzvané bezpečnostní zóně v severní Sýrii nelze použít jako přesvědčivý důkaz turecké viny – video není příliš kvalitní a chybí i okolnosti, za nichž bylo natočeno.

Chemické zbraně, vraždy, etické čistky

O tom, že Tureckem podporovaní rebelové páchají v Sýrii zřejmě válečné zločiny, mluvil už před časem i šéf Pentagonu Mark Esper. Američané mají podezření nejméně na jeden útok s pomocí chemických zbraní (konkrétně fosforu), celý svět pak 12. října šokovala brutální vražda kurdské političky Hevrin Chalafové, kterou bojovníci takzvané Syrské národní armády (tak své spojence nazývá Ankara) vytáhli z auta a zastřelili. USA proto žádaly tureckou vládu, aby podobné množící se zločiny zastavila. Turci ujistili, že zprávy o zločinech a porušování lidských práv berou vážně a slíbili, že sestaví komisi, která vše vyšetří. Žádné výsledky ale dosud nezveřejnili.

Situace v Sýriiautor: INFO.CZ

Turecká invaze, při níž se Erdoganovi vojáci postavili proti hlavním americkým spojencům v boji s džihádisty, za mořem dál vyvolává emoce. I proto označil demokratický senátor Chris Van Hollen Erdoganovo pozvání do Bílého domu za „ostudu Spojených států“. Senátor svůj výrok vysvětlil tím, že Erdoganův režim využívá islamistické spojence, včetně mnoha členů teroristické sítě al-Káida, kteří v Sýrii páchají válečné zločiny. To přiznala i Trumpova administrativa, dodal Van Hollen.

Kromě výše zmíněného Espera o tom minulý týden informovala i mluvčí ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová. Podle ní panují „vážné obavy“, že v prvních dnech invaze se Tureckem podporovaná opozice dopouštěla zabíjení neozbrojených civilistů a vězňů, stejně jako etických čistek. „Tyto obavy přetrvávají,“ dodala.

Trump, který dal Turkům k invazi zelenou, v říjnu na nátlak Kongresu otočil. Přerušil jednání o 100miliardové obchodní dohodě mezi USA a Tureckem a Ankaře také pohrozil zničením její ekonomiky, pokud bude útočit proti syrským Kurdům. Na rozdíl od kongresmanů má ale Trump pro Erdogana pochopení – v minulosti o něm mluvil jako o svém příteli a Erdoganův autoritativní styl je šéfovi Bílého domu blízký. Oba politici si v poslední době vyměnili podle deníku The Financial Times hned několik telefonátů, jež vyústily v pozvání Erdogana do Oválné pracovny.

Turecký lídr má co napravovat. „Chceme se odrazit do nové éry v bezpečnostních otázkách obou zemí,“ avizoval před příjezdem do Washingtonu. Podle amerických médií zaslal Trump minulý týden Erdoganovi dopis, v němž mu nabídl uzavření 100miliardové obchodní dohody i možnost vyhnout se Kongresem prosazovaným sankcím výměnou za to, že Turecko bude nadále v severní Sýrii dodržovat dohodnuté příměří a bude aktivně bojovat proti stoupencům Islámského státu.

Spor o ruský obranný systém

Problémem pro Erdogana ale zřejmě bude další americký požadavek – aby Turecko ustoupilo od svého plánu plně využívat ruský protiraketový systém S-400. Ankara si ho už koupila a Rusové ho v červenci začali dodávat, USA se ale nyní snaží dosáhnout toho, aby systém nemohl ohrozit komunikaci mezi jejich stíhačkami F-35.

Problémem pro USA už bylo pouhé dodání ruského systému, po němž Američané přerušili prodej letadel F-35 Turecku. Podle zákona známého pod zkratkou CAATSA by po nákupu ruského obranného systému měly na Turecko dopadnout sankce, Trump ale jejich uvalení oddálil.

Nyní se Erdogan ocitá v ožehavé situaci – zrušením obchodu s Ruskem by přišel o spojence Vladimira Putina, v opačném případě se ale jen těžko vyhne americkým sankcím. Robert O’Brien, bezpečnostní poradce Bílého domu, ještě v neděli Turky varoval: „Pokud se Turecko nezbaví S-400... přijdou pravděpodobně sankce.“

Trumpovo rozhodnutí ochránit Turky od dalších sankcí uvalených kvůli invazi do Sýrie zase podráždilo kongresmany včetně některých prezidentových spojenců, jako je republikánský senátor Lindsey Graham.

Dalším problematickým bodem jednání bude soud s jednou z největších tureckých bank, který probíhá v USA. Americká justice společnost Halkbank obviňuje z toho, že obcházela íránské sankce. Erdogan chce u Trumpa ve prospěch klíčové banky lobbovat.

Navzdory sporům a dlouhodobě napjatým vztahům obou zemí se ale oba lídři budou nejspíš tvářit, že je vše v pořádku. Otázka, zda bude Erdogan i nadále úspěšný se svou politikou lavírování mezi NATO a Ruskem, rozhodnou nejspíš až příští měsíce.