Otázky kolem masakru na Srí Lance. Co víme o vrazích stovek lidí a proč vláda nezasáhla? | info.cz

Víkendové útoky byly (cynicky řečeno) precizně připravené a zanechaly stovky mrtvých. I proto experti shodně tvrdí, že stále ještě nezkušení srílanští radikálové potřebovali pro takovou operaci logistickou podporu ze zahraničí.

K velikonočnímu vraždění se následně přihlásilo propagandistické centrum Islámského státu (IS), to ale takto činí při takřka každém atentátu spáchaném muslimy. A ani tentokrát extremistická agentura Amak nepřinesla pro své tvrzení důkazy. Blízkovýchodní stopu podpořil i fakt, že srílanská bezpečnost při raziích zadržela nejméně jednoho Syřana. A sama ostrovní vláda od neděle hovoří o kontaktech teroristů v cizině. List The New York Times ovšem s odvoláním na experty tvrdí, že se vazbu na IS zatím nepodařilo prokázat, i když tajné služby zaregistrovaly Srílančany v řadách blízkovýchodních bojovníků.

Už se také provalilo, že srílanské úřady dostaly od zahraničních rozvědek detailní informace o chystaném útoku: zpráva dokonce obsahovala jména atentátníků. Údajně jen kvůli řevnivosti mezi úřady ale potřebný zásah neproběhl a tak umírali lidé. I tato indicie by v důsledku ukazovala na spojení se zahraničím, byť třeba jen blízkým.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x