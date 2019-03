Pád uzbecké princezny Gulnary. Přišla o moc, věhlas i půl druhé miliardy dolarů a putuje za mříže

Strmý pád kdysi mocné a marnivé uzbecké princezny Gulnary pokračuje. Dcera prezidenta-zakladatele postsovětského Uzbekistánu Isloma Karimova byla minulou středu policisty převezena do klasického vězení. Policisté jí z nařízené domácí izolace odvezli tak, jak jim v bytě vlastní dcery otevřela – v domáckém oblečení a růžových papučích. O den později ji navíc žalobce ve Spojených státech obvinil z praní špinavých peněz.

Gulnara Karimovová nebude na začátek letošního března vzpomínat ráda. Scénu, kterou potajmu zpoza závěsu natočila její dcera Imán, připomíná klasické časy sovětského teroru. Letos sedmačtyřicetiletá Gulnara otevírá dveře uzbeckého bytu, chvíli se s policisty dohaduje, ti jí však nedávají šanci. I když se chytá zárubně, muži ji odvádějí pryč. Tak, jak je oblečená. V domácích šatech a pantoflích.

Byly časy, kdy Gulnařina hvězda zářila nejen nad středoasijským Uzbekistánem. Světu představila vlastní sadu parfémů, organizovala luxusní přehlídky vlastních modelů i šperků, do Taškentu přivezla (kromě jiných) zpěváka Stinga a nazpívala hudební klip s francouzským hercem Gérardem Depardieuem. Studovala spíše dálkově na Harvardu a působila v otcově diplomacii, kromě jiného jako velvyslankyně ve Španělsku. Islom (nebo také Islam) Karimov nad ní tehdy držel ochrannou ruku: diktátor, který vzešel ze sovětského establishmentu a odpůrce prý občas vařil v kotli, řídil svoji zemi od konce 80. let minulého století velice nesmlouvavým způsobem.

Uzbecká princezna se navíc vždy uměla dostat k penězům. Vybírala výpalné od zahraničních firem, které se chystaly na trh jejího otce. Úplatky dostávala hlavně od telekomunikačních společností a tento trh také ovládla. V prosinci 2009 ji švýcarský ekonomický časopis Bilanz označil za jednu z nejbohatších lidí v Uzbekistánu. WikiLeaks ji pak s odkazem na středověké mravy některých feudálů označily za „loupeživou baronku“ a podle uniklých diplomatických depeší byla jednu dobu „nejvíce nenáviděnou osobou“ v Uzbekistánu. I proto si ji teď žádá nejen americká spravedlnost, ale i švýcarští a švédští protikorupční vyšetřovatelé.

Nejpozději v roce 2014 začal Gulnařin pád. Vlastní sestru tehdy obvinila z intrik proti své osobě, matku pak rovnou z čarodějnictví. Každopádně mizí z veřejného prostoru a Uzbekistán se v podstatě až o tři roky později dozvídá, že byla v roce 2015 odsouzena k pěti letům domácího vězení. Původně prý byl trest mnohem tvrdší. Zajímavé je, že její otec a prezident vládl až do smrti v roce 2016. Musel tedy princeznin odchod ze scény přinejmenším posvětit.

Mimochodem, Gulnařina dcera Imán, které je nyní jedenadvacet roků, se teď o životě s matkou rozpovídala. Vnučka prezidenta Karimova vzpomíná, jak se k nim zkraje roku 2014 spustili po lanech příslušníci speciální jednotky, které její kamarády – byli u ní právě na návštěvě – vyvedli ven s pytli přes obličej. Patrně proto, aby nebyli schopni zasahující muže identifikovat. Posléze v bytě zabavili veškerou elektroniku i papírové dokumenty, její domácí úkoly nevyjímaje.

Gulnara i tehdy patnáctiletá Imán pak strávily zhruba půldruhého roku zavřené v domě za Taškentem, kam je provázeli dva pomocníci padlé princezny. Jedna z nich, třicátnice Valentina, nesla těžce odloučení od dětí. Jednoho dne jí Imán spatřila bezvládnou na nosítkách, v péči přivolaných záchranářů. Později se dozvěděla, že zemřela poté, co v zoufalství vypila zřejmě kyselinu octovou. V roce 2015 pak celý tribunál – soudce, žalobkyně stejně jako státem stanovený obhájce – přijel až za nimi do jejich domácího vězení. Tehdy se Gulnara dozvěděla trest a Imán ji musela opustit.

Svoji matku pak prezidentova vnučka řadu měsíců neviděla a na studia do zahraničí směla vycestovat teprve nedávno, po roce 2016, kdy její děd zemřel. Kdysi mimořádně vlivná, nyní podle všeho vážně nemocná Gulnara zůstala v izolaci až do minulé středy (6. března), kdy pro ni přišli policisté s tím, že porušila podmínky domácího vězení. A převezli ji do klasického vězení, kde si má odpykat zbytek trestu – ten vyprší v roce 2020.

Uzbecká prokuratura tvrdí, že Gulnara mařila vyšetřování a snažila se navzdory soudnímu zákazu manipulovat se svým jměním. Taškentské úřady podle dostupných zpráv usilují rovněž o zmrazení asi půl druhé miliardy dolarů (34 miliard Kč) jejích zahraničních aktiv, které se nacházejí prý i ve Švýcarsku, Británii, nebo Francii.