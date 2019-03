Padne Netanjahu? Proti pravicovému premiérovi se spojily těžké váhy izraelské politiky

Těžké váhy izraelské politiky se spojily do volebního bloku s jediným cílem, totiž porazit stále pravicovější stranu Likud nynějšího premiéra Benjamina „Bibiho“ Netanjahua. V novém středovém projektu, který byl nazván zřejmě podle barev izraelské vlajky „Modrá a Bílá“, se sešlo hned několik bývalých vysokých armádních velitelů. Parlamentní volby jsou v židovském státě plánované na začátek dubna.

„Izrael po dekádě patřící Netanjahuovi konečně čeká reálný volební souboj,“ tak nadepsal Raoul Wootliff svůj komentář pro list The Times of Israel. Kandidátka, na které se v noci na dnešek dohodli čtyři vlivní izraelští politici, má podle komentátorů opravdu šanci ohrozit deset let trvající Netanjahuovu politickou dominanci.

Na společné kampani i vládě se shodli Benny Ganc a Jair Lapid. Tedy šéf nově založené strany Nezlomný Izrael, respektive lídr již existující formace Ješ Atid. Ke Gancovi se už navíc před časem přidal bývalý člen Likudu Moše Jaalon se svojí partají Telem. Tým nově doplnil další generál, totiž Gabi Aškenazi, který se ukázal jako zdatný vyjednavač a podle izraelského listu The Jerusalem Post tuto předvolební koalici do značné míry zařídil. Podle všeho to byl jeho nápad, aby se Ganc a Lapid v případě volebního vítězství na premiérském postu spravedlivě vystřídali.

Všichni mínění lídři, kteří také obsadili první čtyři místa kandidátky, si zaslouží samostatnou zmínku. Třeba i proto, že hned tři z nich v minulosti šéfovali generálnímu štábu.

Benjamin „Benny“ Ganc jej vedl v letech 2011 až 2015, před tím kromě jiného velel speciální jednotce vojenského letectva Sajeret Šaldag. Gabriel „Gabi“ Aškenazi stál v čele štábu právě před Gancem, tedy mezi roky 2007 a 2011. Také on má za sebou dlouhou armádní kariéru: v roce 1973 se jako devatenáctiletý zúčastnil Jomkipurské války, o tři roky později už byl šéfem roty při operaci Entebbe, během níž došlo k osvobození rukojmích na letišti v africké Ugandě.

Dalším generálem mezi lídry modrobílých je někdejší ministr obrany Moše Jaalon, který řídil generální štáb po tři léta od roku 2002. Rovněž Jaalon sloužil ve speciální jednotce, jmenovitě v Sajeret Matkalu, jejíž příslušníci podléhají přímo vojenské zpravodajské službě Aman. Čtvrtým vůdcem nové formace je Jair Lapid, který proslul spíše jako novinář – byl ovšem i armádním zpravodajem – a televizní komentátor. Na rozdíl od výše zmíněných za sebou ovšem má úspěšnou, třebaže vcelku krátkou politickou kariéru: od roku 2013 dvakrát obhájil poslanecký mandát. Jím založená strana Ješ Atis skončila v minulých volbách (2015) čtvrtá a získala jedenáct parlamentních křesel z celkových 120.

Podle nejnovějšího průzkumu, který ovšem vznik modrobílých ještě nezaznamenal, by samostatná strana Bennyho Gance nazvaná Nezlomný Izrael brala 19 a Ješ Atiš 13 křesel. Umírněně levicová Strana práce, která by se s generálskou formací mohla dohodnout, by získala devět míst. Levicový Meretz by volilo tolik respondentů, aby obsadil 5 křesel.Co se volební matematiky týče, roztříštěné politické spektrum ještě zahrnuje partaje zastupující ortodoxní věřící (celkem 11 křesel), které se obvykle přidají na stranu vítězů, a kandidátky izraelských Arabů (nyní rovněž 11 mandátů), které se koalic naopak neúčastní.

Jakkoli jsou podobné předpovědi vždy spekulací, znamená to, že po odečtení 22 křesel obsazených zástupci ortodoxních a arabských voličů stačí pro základ vládní koalice asi padesát poslanců. Pokud průzkumy nelžou, mají generálové spolu se stranami nalevo od nich šanci obsadit 45 křesel. Navíc není jasné, zda liberálně reformní hnutí Kulanu, které teď má podporu rovnající se 4 mandátům, zůstane i nadále spojencem Likudu – od něhož se mimochodem odtrhla.

A to i proto, že se Netanjahuúv Likud, který by teď zabral 31 křesel, před volbami posunuje ještě více doprava. Podle komentátorů si premiér předem pojišťuje spojence. Pro-osadnické formaci Židovský domov – podle průzkumu by teď získala pět zákonodárců – nabídl v budoucím kabinetu dvě ministerstva. Netanjahu měl ovšem podmínku: domov musel absorbovat krajně pravicovou skupinu Židovská síla, která navazuje na myšlenky Meira Kahana a jeho strany Kach. Tu mimochodem izraelské úřady v roce 1994 zakázaly pro podněcování rasismu.

Netanjahu i proto na blok generálů útočí skrytě rasistickými výroky. „Jaký tedy máte výběr? Buď Lapida a Gance, kteří postaví levicovou vládu opřenou o arabské strany. Nebo pravicový kabinet vedený Netanjahuem,“ píše se na oficiálním twitterovém účtu Likudu. Především bývalý člen této pravicové strany Moše Jaalon se ovšem podobnému zařazení brání. Stejně jako Gabi Aškenazi, který i podle konzervativního listu The Jerusalem Post může na stranu čerstvé opoziční formace přetáhnout voliče z pravého středu.

Modrobílí generálové podobně jako lídři Likudu v tuto chvíli shodně odmítají, že by po volbách mohli spojit síly. Faktem ovšem je, že by se zřejmě mohli opřít o opravdovou a dlouho nevídanou majoritu, tedy více než šest desítek zákonodárců.