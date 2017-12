Páka na Putina: Kyjev do výměny zajatců nezahrnul jediného Rusa, chce smlouvat s Moskvou

Kyjev do středeční výměny zajatců s proruskými separatisty z Doněcka a Luhanska nezahrnul zadržené Rusy, aby je mohl vyměnit za Ukrajince vězněné v Rusku. Uvedl to prezident Petro Porošenko. Kreml sice vzkázal, že Ukrajinci odsouzení v Rusku nepodléhají ustanovení mírových dohod z Minsku o výměně zajatců, připustil ale zájem o návrat uvězněných Rusů do vlasti.