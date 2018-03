Palestinci přijdou o stát, jestli se neprobudí. Exkluzivní reportáž INFO.cz z Jeruzaléma

V palestinském Ramalláhu už úřaduje jaro. A vládnou odsud stále i ministři palestinské autonomie, kteří by chtěli svému nezávislému státu co nejdříve šéfovat z převážně arabské, třináct kilometrů vzdálené východní části Jeruzaléma. „Palestina už je fakticky připravena na to, aby vyhlásila vlastní stát,“ říká Šádí Osmán, mluvčí palestinského úřadu Evropské unie. A před evropskými novináři vypočítává, jak starý kontinent v kraji pomáhá.

Zdaleka nejde jen o výcvik policistek, jakkoli bytostně důležitých pro každý stát. EU podporuje Ramalláh každoročně sumou zhruba ve výši 300 milionů eur. Nezávislý palestinský stát se nyní přesto zdá být vzdálenější než kdykoli předtím.

Hlavní důvody? Americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a v neposlední řadě strnulost palestinského vedení.

Trump. Jméno pro novou palestinskou katastrofu?

Trump stihl bodnout Palestinskou autonomii do slabin už dvakrát: nejen že škrtl část podpory uprchlíkům, ale především uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. S tím, že v polovině května přesune své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jinými slovy: dal Palestincům najevo, že s východním Jeruzalémem jako hlavním městem počítat (spíše) nemají. Ambasádu navíc plánuje stěhovat 14. května, tedy symbolicky v den 70. výročí izraelské nezávislosti. Tu samou událost si Palestinci připomínají jako Den národní tragédie.

Nový americký prezident tak jistě přidusil, když ne zahubil donedávna všeobecně přijímanou myšlenku dvou států (tzv. two state solution), která předpokládala vznik samostatné Palestiny vedle existujícího Izraele. Nový mírový plán americká administrativa slíbila, ale zatím nepředstavila, nepočítáme-li osamělé výkřiky uniklé do tisku prý právě z okolí Bílého domu.

„Pozorně jsme naslouchali debatě o všech alternativách k dvoustátnímu uspořádání a nezaregistrovali jsme žádný jiný návrh, který by podle nás byl realistický a životaschopný,“ sdělil evropským novinářům ambasador EU pro Palestinu Ralph Tarraf. A dodal, že Unie Palestince neopustí.

Je ale Evropa ochotná pokrýt případný výpadek amerických financí poskytovaných Palestině, pokud se jí Trump rozhodne hodit přes palubu? Server Info.cz si udělal anketu mezi západními úředníky v Palestině a od vyslance Ralpha Tarrafa, ředitelky místní kanceláře EU pro spolupráci Alessandry Viezzerové i jednoho ze šéfů agentury OSN pro místní uprchlíky (UNRWA) Scotta Andersona se dozvěděl zhruba toto: v regionu EU zůstane, ale americký deficit zřejmě celý nepokryje.

Je tedy reálné, že se Ramalláh bude muset uskromnit.

Izraelská vláda se zaklíná bezpečností. A je spokojená

Benjamin Netanjahu je s Trumpem spokojený už proto, že se jednou provždy zbavil nemilovaného předchůdce Baracka Obamy. Kromě USA se ale za pravicového izraelského premiéra staví i nová evropská populistická pravice, která se dere k moci. Diplomaté ze starého kontinentu proto nepředpokládají, že lze teď od izraelských politiků očekávat jakoukoli iniciativu – jsou totiž se současným stavem v podstatě spokojeni.

Nynější premiér, který vládne od roku 2009, nemá v tomto ohledu valnou opozici ani doma, neboť tábor izraelských holubic je na vymření. Netanjahuovi proto při jednání s cizími delegacemi stačí opakovat, že se Izrael poučil z vývoje v palestinském Pásmu Gazy (vedle Západního břehu jedna ze dvou součástí autonomie). Izrael v roce 2005 z Pásma stáhl své vojáky i osadníky, toho se pak zmocnili radikálové, kteří se cele oddali boji s Izraelem. Židovský stát nyní tvrdí, že podobnou hrozbu v blízkosti Jeruzaléma, tedy na palestinském Západním břehu, už nedopustí.

Nárůstu počtu židovských osadníků na okupovaném palestinském Západním břehu tak nyní nebrání ani vliv USA, ani domácí opozice. EU sice Palestince v nárocích na jejich půdu podporuje, asertivní izraelské úřady ale jí financované projekty likvidují s odkazem na vlastní výklad zákonů. Jen loni takto odstranily na osm desítek projektů sponzorovaných EU.

Podle časopisu Time za poslední roky vzrostl počet osadníků o více než pětinu: ke konci loňského roku žilo na Západním břehu na 435 tisíc Izraelců, přičemž dalších dvě stě tisíc občanů židovského státu bydlí na území převážně arabského východního Jeruzaléma.

Ramalláh vypadá bezradně. Čeká Palestinu revoluce?

Reakce palestinského vedení na výše uvedení je sice upřímně zděšená, ale mdlá. Místní pozorovatelé se shodují, že Trumpovo jeruzalémské prohlášení následovaly spíše povinné demonstrace, které nedosahovaly očekávaného stupně zloby. Cizí diplomaté usazení v Ramalláhu navíc na rozdíl od palestinských politiků nepochybují o tom, že Trump slib o stěhování ambasády dodrží. A na novou politickou i bezpečnostní situaci se pečlivě připravují.

Na rozdíl od bezradného Ramalláhu. Palestinští novináři nové generace po straně naznačují, že vládnoucí garnitura je – jemně řečeno – za zenitem a nedokáže mobilizovat mladé. I v osobních rozhovorech jsou arabští diplomaté spíše defenzivní, což platí i pro postoj k těm zemím, které hodlají Trumpa ve stěhování velvyslanectví následovat. V Česku je zastáncem takového kroku prezident Miloš Zeman, který ovšem nemá exekutivní pravomoci.

Bývalý ministr zahraničí Násir Kidwa v rozhovoru pro Info.cz opakovaně vyjádřil naději, že cizí vlády, včetně členských zemí EU, v květnu ani později své ambasády do Jeruzaléma nepřesunou. „Takový krok neodpovídá společné evropské pozici. Ba co více, neodpovídá ani pravidlům mezinárodního práva,“ uvedl někdejší palestinský zástupce při OSN a synovec palestinského vůdce Jásira Arafata. Podle něj bude palestinské vedení „bránit práva našeho lidu i naši legitimitu v rámci mezinárodního systému“.

Zatím není zcela jasné, jak se Palestinci budou květnové ofenzívě bránit. Pravda je, že mnoho spojenců jim nezbývá. EU sice nyní Ramalláh neopouští, nová evropská politická garnitura však může situaci změnit. Palestinské policistky pak svléknou uniformy, protože nebude stát, který by je potřeboval.