Palička: Demokraté odstartovali volební maraton fiaskem. Výsledek v Iowě jen nahrává Trumpovi | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Už to odstartovalo. Demokrati ve Spojených státech mezi sebou začali hledat toho, který se v listopadových volbách postaví Donaldu Trumpovi. Po volebním shromáždění v Iowě to můžeme shrnout do okřídleného: „Víme, že nic nevíme.“ Vše totiž provázely zmatky a (zřejmě technické) komplikace, které nikdo nedokázal uspokojivě vysvětlit. Ať už bude za vítěze opožděně označen kdokoliv, radovat se může hlavně Trump.

Tři roky Donalda Trumpa v úřadu prezidenta se víceméně od první chvíle nesou na vlně silných prohlášení Demokratů, že udělají vše pro to, aby jeho první volební období bylo zároveň tím posledním. Právě tyto tři roky Demokraté měli na to, aby se skutečně připravili a našli mezi sebou ty kandidáty, kteří národ přesvědčí, že budou lepší než Trump, následně z nich hladce vybrali toho nejlepšího a v listopadu letošního roku celé úsilí završili volebním triumfem.

Momentálně už víme, že první z těchto cílů nezvládli, druhý se silně nedaří a ten třetí není nijak jistý a odpovídá spíše tomu, co by Američané nazvali „wishful thinking“. To se samozřejmě ukáže až u voleb, do nichž ještě zbývá hodně času.

Kandidátské portfolio Demokratů je – diplomaticky řečeno – nepřesvědčivé. Mezi uchazeči o křeslo v Bílém domě není nikdo, nad kým by běžný Američan vyloženě jásal. Namísto toho se nabízí několik víceméně zaměnitelných osobností, u kterých voliče spojuje jen jejich odpor k Trumpovi. Výjimky tvoří s přimhouřením očí mediální magnát a miliardář Michael Bloomberg, který ale stojí zcela mimo stranický systém, a svérázný Bernie Sanders, který sice dlouhé roky Demokraty reprezentuje, ale pro své vyhraněné postoje je u stranických špiček populární zhruba jako atopický exém. O nějaké jednotě mezi kandidáty a straníky nemůže být řeč.

K volebnímu shromáždění v Iowě se tak pochopitelně upínala velká pozornost. Počtem volitelů to není nijak zásadní stát, ale historicky se těší tomu, že se tu volí nejdřív a výsledek je tedy onou první vlaštovkou, která naznačí, co můžeme čekat dál. (Byť je potřeba si přiznat, že to žádná jistota není.)

Pokud to tedy budeme vnímat jako signál, vidíme v první řadě to, v jakém chaosu se demokraté nacházejí. Namísto výsledku, který dle predikcí mohl (a v době psaní tohoto textu stále ještě může) skončit výhrou v celoamerickém měřítku nikterak favorizovaného Peta Buttigiega, se Američané dočkali rozpačitého prohlášení, že žádný výsledek není. Do toho zaznívají slova jako „nesrovnalosti“, „pochybnosti“ nebo „blíže nespecifikované problémy“. A to opravdu není nic, co by volič chtěl slyšet.

Samotný systém volebního shromáždění v Iowě je natolik komplikovaný, že jeho popis by vydal na samostatný text. Demokraté navíc pro letošní rok přichystali nový systém pro vyhodnocování výsledků, který ovšem namísto urychlení procesu zřejmě zkolaboval. Takže nejen že nikdo neví, jak to celé funguje, ale navíc nikdo ani neví, proč to nefunguje tak, jak by mělo. Pochopitelně na sebe nenechaly dlouho čekat různé konspirační teorie, kdy se příznivci jednotlivých kandidátů začínají vzájemně osočovat z více či ještě více absurdních spiknutí, a dokonce už i samotní kandidáti začínají vystupovat s tím, že výsledkům, ať už budou jakékoliv nejde důvěřovat.

Je tedy úplně jedno, jaký je skutečný výsledek. Výhru si bez ohledu na něj nárokovalo hned několik kandidátů. Vítězem demokratických primárek v Iowě se ale stal Donald Trump, který to takto s „grácií“ sobě vlastní okomentoval i na Twitteru, kde nezapomněl slovo VÍTĚZSTVÍ napsat kapitálkami, kdyby to náhodou někdo nepochopil. Trump a s ním i jeho voliči se mohou smát, protože ostré předvolební dění odstartovalo tím, že Demokraté poměrně jasně ukázali, že se pohodlně zvládnou porazit sami. Důvěře v jejich stranu u nerozhodnutých voličů epizoda z Iowy také nepřidá, protože upřímně, komu by se chtělo volit někoho, kdo nezvládne uřídit ani vlastní volby, a jak by pak někdo takový asi řídil Ameriku. Jak již bylo řečeno, Iowa nemusí nutně nic znamenat, primárek v ostatních státech je na obzoru ještě více než dost na to, aby Demokraté mohli vše zkusit znovu a lépe. Horší startovní pozici si ale rozhodně zařídit nemohli.