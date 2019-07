Paměti francouzského exprezidenta jdou na dračku. Sarkozy ve „Vášních“ rozebírá politiku i ženy | info.cz

Jako francouzský prezident býval Nicolas Sarkozy známý svou hyperaktivitou, hodně viditelný zůstal i po odchodu do politického důchodu. Občas poradí nynější hlavě státu Emmanuelu Macronovi, občas zajede svou zemi reprezentovat na zahraničních akcích. A Francouze stále zajímá, co si myslí. Jeho poslední kniha se stala bestsellerem.

Jako vůbec první prezident francouzské Páté republiky stane před soudem, přesto ale svým způsobem zůstává ve své zemi politickou hvězdou. Dokazuje to i jeho poslední vzpomínková knížka Passions (Vášně) – exprezident Nicolas Sarkozy se s ní vyšvihl do čela žebříčku nejprodávanějších titulů léta. Jen za první tři dny prodeje jí z pultů knihkupectví zmizelo 50 tisíc kusů, po třech týdnech je zhruba na 200 tisících.

„Zásoby dolňujeme každý den o 3600 až 4500 kusů,“ citoval týdeník Le Point Muriel Beyerovou z nakladatelství l'Observatoire, kde kniha vyšla. K údajům o prodejích je dle Beyerové třeba ještě přičíst digitální verze, kterých se prodalo 2800 a téměř osm tisíc kusů prodaných v Belgii a ve Švýcarsku.

Dosavadní rekord v prodejích knih politiků držel až dosud Sarkozyho soupeř a následovník François Hollande, jehož díla Lekce moci se prodalo na 130 tisíc kusů.

Jízlivost a škodolibost jsem vynechal

Sarkozy psal své dílo vždy tři hodiny denně v průběhu šesti měsíců. Nemluví o něm jako o pamětech – to je podle něj příliš chladný výraz – ale jako o vzpomínkách. Ty zachycují na 368 stranách vše od jeho prvního politického projevu v roce 1975 v Nice až do zvolení do Elysejského paláce v roce 2007. Sám autor zdůrazňuje, že své vzpomínky psal bez „škodolibosti a jízlivosti“, nejsou prý žádným vyrovnáváním si účtů.

Kromě politiky se ve své deváté knize věnuje i další své vášni, ženám. Vůbec první čtenářkou rukopisu byla jeho manželka, zpěvačka Carla. Poté, co dočetla poslední stránku, se podle magazínu Paris Match na manžela obrátila s tím, že musí ve svých vzpomínkách pokračovat. „Sarko“ přiznal, že knihu pojímá jako seriál, a že tedy pokračování budou následovat. Zatím si užívá obrovský zájem čtenářů – jen na poslední pařížské autogramiádě rozdal na 600 podpisů.

Kromě své choti Carly věnoval několik stránek i první manželce Cécilii. Nijak ji nekritizuje, prozradil ale například, že o rozvod ho požádala v době mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, v nichž právě kandidoval. Setkání se zpěvačkou Carlou pak označil za „nejdůležitější ve svém životě“.

V Sarkozyho knize se zmiňují i různé francouzské političky, ať už exministryně Nathalie Kosciusko-Morizetová, Rama Yadeová nebo Valérie Pecresseová, jež nedávno opustila Republikány. Exprezident zmiňuje, že ho chování žen političek mnohdy zklamalo: „Setkal jsem se u nich s častější zradou a krutostí než u mužů,“ tvrdí.

Pochvala první dámy

Velmi pochvalně se naopak vyslovuje k současné první dámě Brigitte Macronové, u níž oceňuje upřímnost a „angažovanost po boku svého muže“. Sarkozy ocenil, že ho prezidentský pár pozval s manželkou na večeři do Elysejského paláce i fakt, že na něj Macron – na rozdíl od jiných významných politiků – nezapomněl v den smrti Sarkozyho matky.

Macron svého předchůdce také vyslal, aby ho zastoupil v Gruzii při ceremoniálu předávání moci nové prezidentce, na obdobnou akci na Madagaskar nebo do Lucemburska na pohřeb tamního knížete.

O Macronovi, který po rozkolu francouzské pravice převzal velkou část bývalých Sarkozyho voličů, se exprezident vyjadřuje opatrně: „Ano, cítím k němu sympatie. Není sektářský jako François Hollande a o tom, co jsem udělal, mluví spíše dobře… Jinak si myslím, že se podobáme méně, než se říká.“

Poslední hráz před islamismem

Jak píše deník Le Monde, v části, kde se popisuje útok a zajetí rukojmích v mateřské škole v Neuilly, kde Sarkozy starostoval, se bývalý prezident prezentuje jako hrdina. Během svého působení na ministerstvu vnitra pak o sobě mluví jako o „prvním francouzském policajtovi“ a poslední hrázi před islamismem.

V roce 2004 pak dle svých vzpomínek zachránil průmyslový gigant Alstom, jehož prodeje americké firmě General Electric lituje: „Jak můžeme prodat takový poklad? To pro mě zůstává nepochopitelné a nepřijatelné,“ naráží na prodej podniku, který se uskutečnil v době, kdy byl ministrem hospodářství dnešní nájemce Elysejského paláce.

Kromě aféry Clearstream, v níž jde o daňové úniky a praní špinavých peněz, a která proti sobě postavila Sarkozyho a bývalého premiéra Dominiqua de Villepina, Sarkozy žádné další justiční problémy v knize nezmiňuje. I v aféře Clearstream se ale cítí nevinný.

Když v květnu Republikáni zcela propadli v evropských volbách, část straníků se na Sarkozyho obrátila s prosbou o pomoc. Bývalý prezident ale trvá na svém a tvrdí, že se do vysoké politiky už nevrátí. Jde zřejmě o rozumné rozhodnutí – zatímco mnozí straníci k němu stále vzhlížejí s obdivem, velká většina Francouzů si už podle průzkumů návrat hyperaktivní hlavy státu nepřeje.