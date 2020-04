Pandemie mění Rakousko: Vídeň pustí chodce na silnice místo aut a mešitám hrozí kolaps | info.cz

Vytvoření takzvaných „zón setkávání“ předcházela poměrně dlouhá a ostrá diskuse, která skončila vítěstvím chodců. Vídeňští radní dnes oznámili, že od víkendu postupně uzavřou pro veškerou automobilovou dopravu devět ulic, které budou až do odvolání sloužit v celé šíři jen pro pohyb chodců či běžců. Důvod je údajně jednoduchý: obyvatelé Vídně mají během pandemie mít dostatek prostoru a možností ke zdravému pohybu. „Jsou lidé, kteří v blízkém okolí svého bydliště nemají žádný park. Potřebují ale také prostor, aby šli ven a nadechli se,“ uvedla vídeňská radní pro dopravu za stranu Zelených Birgit Hebeinová. A jelikož by lidé měli udržovat od sebe odstup, dostanou k dispozici právě celé ulice.

O víkendu se opatření dotkne například Florianigasse v osmém vídeňském okrsku nebo Hasnerstrasse v šestnáctém. Příští týden k nim přibude šest dalších ulic. A to není konec: radní se shodli na tom, že pěší zóny udělají i z dalších 20 uliček, kde je už dnes zakázán automobilový provoz, ale mohou tam třeba kola nebo veřejná doprava. Nově budou mít i v těchto ulicích chodci právo na pohyb v celé šíři bez omezení.

Cyklisté a veřejná doprava tu budou smět projet jen rychlostí do 20 km/h. „V těchto ulicích upravujeme v tomto duchu dopravní značení,“ uvedla Hebeinová. Takzvané „zóny setkávání“ budou podle radní uzavřené pro auta minimálně do konce května, klasické pěší zóny, vytvořené z uliček s omezenou dopravou, si svůj statut zachovají až do konce roku.

Vídeňská koalice sociálních demokratů a Zelených musela toto opatření nechat schválit na celostátní úrovni. Na návrh ministryně životního prostředí za Zelené Leonore Gewesslerové rakouský parlament přijal novelu zákona, která umožňuje nejen Vídni, ale i dalším rakouským městům, aby podle svého uvážení změnily dočasně v době pandemie ulice na pěší zóny.

Některým opozičním politikům v rakouské metropoli se ale změna nelíbí. Například místní organizace Svobodné strany Rakouska (FPÖ) ve vídeňské čtvrti Döbling označila vytváření nových setkávacích a pěších zón kvůli koronaviru za „nesmysl, který snad už nemůže být překonán“.

Svobodným, kteří se dlouhodobě vymezují vůči údajné expanzi islámu ve Vídni na úkor jiných náboženství, ale může přijít vhod jiný nečekaný důsledek pandemie. Podle organizace Islámská náboženská společenství v Rakousku (IGGÖ) hrozí až třetině z celkem 350 mešit v zemi finanční kolaps. Kvůli epidemiologickým opatřením se totiž nemohou konat tradiční páteční bohoslužby, které jsou i zdrojem jejich příjmů. Věřící na nich odevzdávají milodary a příspěvky, určené na činnost svatostánku. Mešity tak přišly o klíčový zdroj příjmů. Na rozdíl od křesťanských církví, financovaných prostřednictvím církevní daně.

„Mnoho mešit tak nedokáže pokrýt své náklady a stojí před finančním kolapsem,“ píše se na stránkách IGGÖ. Organizace proto vyzvala věřící k celonárodní sbírce, která by provoz udržela při životě i v době pandemie. „Prosíme podpořte nás vaším darem. Zachráníme společně islámský život v Rakousku,“ vyzývá vedení IGGÖ věřící.