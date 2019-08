Paříž zamořily koloběžky. Radnice bojuje s anarchií v provozu, která si už vyžádala mrtvé | info.cz

Chaos, který v pařížských ulicích způsobily elektrické koloběžky, vadí veřejnosti i politikům. Radnice pod vedením starostky Anne Hidalgové se je proto rozhodla začít regulovat. Koloběžky se ale budou až do schválení novely silničního zákona pohybovat v právním vakuu – jezdit by teoreticky neměly na chodnících, silnicích ani cyklostezkách.

Paříž se potýká s dopravním fenoménem, který je přítomný i v Praze – elektrickými koloběžkami. Od loňského června, kdy se v ulicích francouzské metropole poprvé objevily, se množí úrazy, stížnosti chodců a v červnu došlo i k prvnímu úmrtí, kdy nákladní auto srazilo v 18. pařížském obvodu 25letého jezdce.

I proto se v pondělí na francouzském ministerstvu opravy dočkali přijetí zástupci asociace Apacauvi, jež bojuje proti anarchii ve městech a zastupuje také oběti řidičů koloběžek. „Oběťmi jsou často chodci. V tuto chvíli nemají žádné odškodnění,“ řekl po 1,5 hodiny trvajícím jednání Arnaud Kielbasa, jeden ze zakladatelů asociace. Právě on má s koloběžkami nepěknou zkušenost – do jeho manželky, která nesla sedmiměsíční dceru, vrazil na konci května jezdec na koloběžce. Kielbasa proto podal trestní oznámení na pařížskou radnici, která podle něj vystavila lidi nebezpečí.

Pachatele nehody nelze vystopovat

Asociace tvrdí, že regulace elektrických koloběžek je příliš slabá, a žádá především o to, aby se dali vypátrat jejich uživatelé a aby provozovatelé služby i jejich zákazníci byli pojištění. Koloběžky se nyní dají pronajmout pouze prostřednictvím mobilní aplikace, občanský průkaz, pomocí něhož by mohli být řidiči identifikováni, předkládat nemusejí.

Podobný zákon už platí v sousedním Německu. V Paříži vládla až donedávna skutečně anarchie – koloběžky, kterých je zde na dvacet tisíc, se válely na chodnících a lidé se na nich proháněli nebezpečnou rychlostí, incidentů s chodci tak neustále přibývalo. V dubnu proto pařížská radnice jízdu po chodnících zakázala.

Na konci července pak radnice vydala vyhlášku, která zapovídá také parkování koloběžek na chodnících. Nově mohou stát jen na vozovce, podobně jako parkující auta nebo motorky. Doslova zaplavená je Paříž koloběžkami i proto, že jejich provozovatelé, například společnosti Lime nebo Bird, z nich neplatily žádné daně. I to se změnilo a nyní budou muset provozovatelé za každou elektrickou koloběžku zaplatit 50 eur, 20 eur za klasické kolo, 60 eur za elektrický skútr a 120 eur za skútr se spalovacím motorem.

Radnice také stanovila nové pokuty: za jízdu na chodníku zaplatí jezdec na elektrické koloběžce 135 eur, špatné parkování (mimo vytyčené zóny) ho bude stát 35 eur.

K dalšímu – už třetímu – smrtelnému úrazu ve Francii došlo minulý pátek, kdy asi třicetiletý muž vjel s elektrickou koloběžkou na dálnici A86 poblíž Paříže. To zákon samozřejmě zapovídá – ve Francii nemohou koloběžky jezdit ani po normálních silnicích – muž se navíc v okamžiku střetu s motorkou nacházel v levém dálničním pruhu a ve 23 hodin nemohl být vidět, protože koloběžka nemá světlo.

Ve městě Levallois-Perret pak v dubnu zemřel osmdesátník, do něhož vjela koloběžka ve chvíli, kdy se procházel po pěší zóně. Řidiče koloběžky čeká v září soud, je obviněný z neúmyslného zabití a nedodržení bezpečnostních pravidel pro něj bude přitěžující okolnost. Hrozí mu až pět let vězení a pokuta 75 tisíc eur.

Další regulace by měla přijít se zákonem, který nyní připravuje ministerstvo dopravy. Hotový by měl být do konce roku. Nyní jsou provozovatelé elektrokoloběžek v paradoxní situaci – podle zákona by neměli jezdit nikde, protože nespadají do žádné z kategorií definovaných silničním zákonem. „Jejich ježdění předpisy nijak neupravují, je tedy jen tolerováno,“ vysvětlil v deníku Le Figaro advokát Rémy Josseaume.

Praha vnímá koloběžky jako kola

Zatímco Paříž se zpočátku snažila o skloubení koloběžek a chodců, Praha se dívá na elektrické koloběžky stejně jako na kola. Jak uvedla Irena Seifertová z tiskového oddělení Městské policie hlavního města Prahy, obrací se na ni veřejnost zejména kvůli špatně zaparkovaným koloběžkám. „Městská policie situaci vždy prověří a případně kontaktuje provozovatele. Jen upozorňujeme na fakt, že dle platné legislativy je možné kola nebo koloběžky parkovat jen na místech k tomu určených (vyznačeno značkou, umístěný stojan). V případě, že by elektrokoloběžky byly na chodníku odloženy tak, že by znemožňovaly bezpečnou chůzi lidí, maminek s kočárky či osob na invalidním vozíku, strážníci by samozřejmě tuto situaci řešili neprodleně právě s ohledem na bezpečnost – jako překážku.“

Samostatnou statistiku týkající se přestupků uživatelů koloběžek policie nemá, pouze souhrn případů řešených společně s cyklisty: za rok 2018 bylo evidováno přes 700 přestupků, za 1. pololetí 2019 již 1760. Podle údajů pražských záchranářů se nicméně nehody vyčíslit dají – jen v první polovině roku jich bylo 55, zatímco loni jen 25 během celého roku.

Omezení provozu koloběžek řeší i magistrát, který na nových pravidlech spolupracuje s představiteli firmy Lime. V Praze by měly vzniknout dvě zóny: „Tou první je červená zóna, kde koloběžka vypne, pokud do ní řidič vjede. Počítáme s rozsáhlou červenou zónou na pěších zónách na Praze 1, na Královské cestě a na části Prahy 2. Druhé zóny – zelené – budou vymezeny pro parkování koloběžek,“ píše se v prohlášení náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra.

„Nově také musí lidé před jízdou v aplikaci souhlasit s tím, že nebudou jezdit po chodnících, parkovat na nevyhrazených místech a nebudou bezohlednou jízdou blokovat tramvaje a autobusy. K dalším opatřením má patřit také zavedení maximálního počtu koloběžek ve městě,“ sdělil INFO.CZ Tadeáš Provazník z oddělení komunikace pražského magistrátu.

Vzhledem k tomu, že Praha vnímá koloběžky jako kola, řídí se podle kol i rychlost koloběžek: „Například na pěší zóně nebo zóně pro cyklisty je omezena rychlost na 30 km/h, obecně se uživatelé musí řídit příslušným dopravním značením,“ upřesnil Provazník.