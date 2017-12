Partneři je doma týrají, pokutu za domácí násilí ale kvůli novému ruskému zákonu často platí oběti

Je to skoro rok, co ruští poslanci schválili kontroverzní změny zákona o domácím násilí , které místo ochrany obětí nabízejí větší pole působnosti samotným agresorům. Násilí vůči partnerkám a dětem, následkem kterého jim vzniknou „pouze“ podlitiny nebo lehké krvácení, ale nedojde na zlomeniny kostí, tak přestalo být trestným činem a agresor za něj může jít jen na 15 dní do vězení nebo zaplatit pokutu. Po 11 měsících je víc než jasné, že na rozhodnutí poslanců oběti domácího násilí tvrdě doplácí. Místo pachatelů totiž pokuty často platí právě zbité ženy.

Změny zákona vzbudily pobouření už začátkem roku, kdy o nich ruská Státní duma hlasovala. Dekriminalizovaly totiž některé „mírnější“ formy domácího násilí, za které nyní agresorům hrozí jen 15denní odnětí svobody nebo pokuta ve výši 30 tisíc rublů (asi 11 tisíc korun), pokud se jich pachatel nedopustí víckrát než jednou za rok. Dříve jim přitom soud mohl za tyto činy uložit až dvouleté vězení.

Ruští lidskoprávní aktivisté ale po necelém roce upozorňují na to, že pokud pachatel pokutu nezaplatí, spadne tato povinnost na samotné oběti. Nestačí tak, že doma musí snášet bití a ponižovaní, v mnoha případech navíc za nahlášení násilí policii musí vytáhnout peníze z vlastní kapsy.

Tuto realitu potvrzuje například aktivistka Alena Popová, podle které je nyní „běžné, že žena zaplatí pokutu za svého zneuživatele“.

„Podle zákona musí žena zaplatit, pokud má s manželem společný rodinný bankovní účet. Ve skutečnosti ale muži často žádají, aby zaplatila žena, protože si podle nich neměla stěžovat nebo nemají dost peněz,“ řekla britskému deníku The Guardian Popová. Její slova potvrzuje i Marina Pisklaková-Parkerová – ředitelka organizace Anna Centre, která pomáhá obětem domácího násilí. I ona spolupracuje s ženami, které mají zaplatit pokutu namísto svých agresivních mužů.

Ředitelka Anna Centre navíc upozorňuje na to, že kvůli zmírnění trestů a pokutám mají ženy po změnách zákona strach domácí násilí nahlásit a vyhledat pomoc. „Oficiální statistika v příštím roce sice ukáže snížení počtu případů, ale není to kvůli tomu, že by pro to bylo mnoho uděláno,“ říká Pisklaková-Parkerová. „Spíš je to proto, že bylo méně případů nahlášeno. Změny vyslaly ženám zprávu, že hledat pomoc je zbytečné, a pachatelům, že je to v pořádku,“ dodává ředitelka neziskové organizace.

Strach hlásit domácí násilí je přitom v Rusku problém už dnes – podle serveru Domesticviolence.ru ho ročně zažívá víc než 16 milionů ruských žen, ale jen 10 procent jde na policii. Ministerstvo vnitra navíc tvrdí, že na následky domácího násilí navíc každý rok zemře 14 tisíc žen, to je asi jedno úmrtí za 40 minut.

Jedním z mnoha je i případ 26leté Margarity Grachjové, která čelila opakovanému násilí ze strany svého manžela. Přestože útoky ohlásila policii, nikdy se pomoci nedočkala. Její manžel byl zatčen až poté, co se jí pokusil useknout ruce sekerou.

Ruští lidskoprávní aktivisté se proto snaží prosadit zákon o prevenci domácího násilí. Jejich petici zatím podepsalo už 258 tisíc lidí. Podporovatelé mírnějších trestů však tvrdí, že změny z počátku letošního roku jsou vytvořené tak, aby chránily ruské tradice a propagovaly rodinu jako posvátnou instituci.