Pašeračku Terezu drží na celnici. Víme, kdy by mohla stanout před pákistánským soudem

„V současné chvíli stále probíhá vyšetřování zadržené Češky ze strany celníků, konkrétně oddělení pro vyšetřování a stíhání. Dotyčná se nachází v prostorách celnice v Láhauru, mimo letiště,“ sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí. Dobu vyšetřování podle MZV v tuto chvíli nelze odhadnout.

Po ukončení vyšetřování by mladá žena měla být poslána do vyšetřovací vazby a případem se bude zabývat soud. „Žádný termín soudního líčení nám nebyl pákistánskou stranou potvrzen,“ doplnilo ministerstvo.

Česká diplomacie je v kontaktu s pákistánskou celní správou a zažádala o umožnění konzulární návštěvu Češky. „Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s její rodinou,“ dodal Černínský palác.

Podle pákistánského listu Dawn žena popřela, že by drogy do svého zavazadla dala sama. Při předběžném výslechu česká občanka také řekla, že je v Pákistánu již počtvrté a že její obchodní partner se jmenuje Tárik, uvedl deník The Nation.

Podrobnější informace ale celní úředníci odmítli deníku sdělit. „Byla převezena do vyšetřovací vazby do centrální láhaurské věznice,“ citoval The Nation vyjádření jednoho z nich.

Prezidentské volby 2018 se blíží. Komplexní zpravodajství můžete sledovat zde>>>

Podle serveru Customs Today Češka prohlásila, že věděla, že je v jejím zavazadle něco ukrytého, ale netušila, že je to heroin. Úřady zahájily vyšetřování případu a v pátek bude dotyčná předvedena před soud, napsal server Customs Today.

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci ve středu poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur. Česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.