Pellegrini opouští potápějící se Titanik, Smer je vyčerpaný a skončí, míní politoložka | info.cz

Slovenský Smer opouští její lídr v posledních parlamentních volbách a expremiér Peter Pellegrini. Dle svých slov stranu zanechává otci zakladateli, tedy Roberu Ficovi. „Nedokážu si představit společnou politickou budoucnost s Robertem Ficem. Jsou to dva světy,“ říká Pellegrini. Politoložka Olga Gyarfášová pro INFO.cz dodává: rozkol visel ve vzduchu už nějaký čas a je to konec jedné éry.

Pellegrini ve středu uvedl, že chce pokračovat ve standardní sociálně demokratické politice a že chce vybudovat zcela novou politickou formaci. Co nevíme, je, kolik politiků Ficovi ze Smeru přetáhne. Gyarfášová v této souvislosti připomíná, že ještě nedávno byl ve hře scénář, že Pellegrini Fica vystřídá řádnou cestou na sjezdu Smeru. „Nakonec se ale rozhodl stranu opustit,“ konstatuje Gyarfášová na konto dnešních událostí a soudí, že pro budoucnost slovenské politiky to může mít naprosto zásadní význam.

Smer nebyl donedávna pouze suverénním hegemonem slovenské politiky, ale také subjektem, který čelil rozličným korupčním kauzám a zároveň byl prokazatelně napojený na oligarchické struktury v zemi. Právě tato zátěž, toto neblahé dědictví jejího zakladatele, stranu dlouhodobě oslabovalo. „Pellegrini nyní může celé toto břemeno z minulosti hodit za hlavu, ‚očistit se‘ a může vybudovat standardní sociálně demokratickou politickou stranu, kterou by Slovensko velmi potřebovalo,“ nepochybuje politoložka. Otázkou podle ní ale je, zda Pellegrini a další lidé, kteří s ním zřejmě ze Smeru odejdou, mají dostatečnou vizi. „Otázka také je, jak se zachovají regionální a místní struktury Smeru. Pokud přeběhnou k nové straně, bude to obrovský kapitál v podobě pevné a dlouhé roky budované infrastruktury,“ upozorňuje Gyarfášová.

Média informují o sociologickém šetření agentury Fokus, z jehož výstupů podle nich plyne, že by případná nová formace Petera Pellegriniho měla potenciál dostat se až na čelo politických preferencí. „Testování potenciálu nové strany dopadlo velmi příznivě,“ komentuje to Gyarfášová s tím, že by se preference strany mohly pohybovat na úrovni dvaceti procent. „Samotný bývalý premiér navíc patří po prezidentce Zuzaně Čaputové k nejdůvěryhodnějším osobnostem.“

Podle politoložky ale na základě těchto dat ještě nelze vyvozovat nějaké dalekosáhlé prognózy. „V neposlední řadě i proto, že jsme na úplném začátku volebního období,“ vysvětluje s odkazem na únorové parlamentní volby, které vyhrál Igor Matovič a jeho populistická strana Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Gyarfášová je přesvědčená, že nová koalice v čele s Matovičem udělá maximum pro to, aby u vlády vydržela po celé funkční období. „Na druhé straně: Smer se může ještě víc zradikalizovat,“ míní politoložka ve zjevné narážce na to, že si Fico zcela jistě nenechá od Pellegriniho nic líbit. Podle ní ale matador slovenské politiky už nemá voličům příliš co nabídnout a neuspěje. „Směr je zkrátka vyčerpaný projekt a postupně skončí jako HZDS bývalého premiéra Vladimíra Mečiara.“

Na otázku, zda by přece jen nebylo pro Pellegriniho výhodnější zabojovat v rámci ukotvené politické strany, netříštit stranickou scénu, porazit Fica a být předsedou Smeru, Gyarfášová odpovídá, že Pellegriniho manévr připomíná ze všeho nejvíc útěk z potápějícího se Titaniku. „Jistě, možná je na škodu, že se Pellegrini nepokusil o restart strany a nepodstoupil souboj o její vedení, avšak takový postup se v našich zeměpisných kontextech příliš nenosí – strany zde spíše odcházejí se svými lídry.“