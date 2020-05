Pět morových ran pro letecký byznys. Do kolen jej sráží Zoom i červená karta od Buffetta | info.cz

Propad poptávky

Pro aerolinky jde pochopitelně o nejzásadnější důsledek koronavirové epidemie. Uzavřené hranice znamenají propad poptávky a oblohu tak nyní brázdí jen zlomek letadel oproti době před epidemií. Aerolinkám se s nástupem nemoci Covid-19 ze dne na den zastavil dosavadní byznys a horší než současný propad zájmu cestujících je snad jen výhled do budoucna.

Nejde totiž jen o aktuální nulový zájem o leteckou dopravu, problém je i to, že si jen málokdo kupuje letenky na zbytek roku. Mnoho lidí letos bude trávit dovolenou ve své domovině – jak je o tom vlády s vidinou podpory domácího turismu rády přesvědčují – a o lety do dovolenkových destinací bude mnohem menší zájem. Podle průzkumu oborové asociace si dvě pětiny respondentů nebudou kupovat letenky ještě půl roku od chvíle, kdy lidstvo dostane virus pod kontrolu. A tento moment je stále v nedohlednu.

Červená karta od Buffeta

Jeden z nejrespektovanějších investorů Warren Buffett dal aerolinkám červenou kartu. Na nedávné valné hromadě oznámil, že jeho impérium Berkshire Hathaway, které má podíl ve značné části amerických takzvaných „blue chip“ společností, se zbavilo akcií amerických aerolinek.

„Rozhodli jsme se, že se stáhneme z leteckého byznysu, i když to pro nás bude znamenat podstatnou ztrátu. Svět se pro aerolinky změnil,“ řekl akcionářům Warren Buffet. Do leteckých přepravců přitom začal investovat až v roce 2016 a od té doby Berkshire Hathaway držel asi desetinový podíl v hlavních amerických aerolinkách: Delta Airlines, American Airlines, Southwest Airlines a United Airlines. Jen malou útěchu pak může letecký byznys hledat v tom, že si Buffett ponechal svůj podíl v dodavateli dílů do leteckých motorů Precision Castparts.

Bez státní pomoci nepřežijí

O tom, jak slabá je nyní pozice aerolinek, svědčí vládní záchranné akce z obou břehů Atlantiku. Evropa i Spojené státy pro své letecké dopravce chystají obří stimuly, případně zvažují jejich znárodňování. Aerolinky Air France – KLM tak získaly od francouzské a nizozemské vlády obří záchranný balík 10 miliard eur; tyto peníze sestávají zejména z půjček a státních záruk, nicméně ukazují, jak zranitelné aerolinky v současném prostředí tržní nejistoty jsou. Americký prezident Donald Trump pak podepsal balík pomoci pro letecký sektor v objemu 58 miliard dolarů.

Situace je nicméně tak napjatá, že podle konzultační společnosti CAPA „většina světových aerolinek bez koordinované státní pomoci do konce května zbankrotuje.“ Podle firmy se nyní letecký průmysl dostal pod bezprecendentní tlak a návrat k normálu zatím není ani „na horizontu“.

Krachy

Krachy aerolinek už jsou přitom realitou všedního dne. V březnu zbrankrotoval například britský přepravce Flybe, který odbavoval asi 40 procent vnitrostátních letů ve Velké Británii. Ten samý měsíc vyhlásily bankrot i aerolinky Compass Airlines, které obsluhovaly některé vnitrostátní trasy pro American Airlines, a do řízeného procesu restrukturalizace se přihlásila třeba i australská letecká společnost Virgin Australia.

Konkurence videa

Do budoucna se navíc aerolinky budou muset potýkat s nečekanou konkurencí. Nařízená karanténa a rozmach home office přinesly masivnější využívání videokonferenčních programů, jako je Zoom či Skype, které se mnohým firmám osvědčily. Často natolik, že si pro příště rozmyslí, zda je skutečně koupě letenky zapotřebí.

To ostatně v rozhovoru pro INFO.CZ pojmenoval i šéf české Toyoty Martin Peleška: „Osvědčily se nám různé videokonferenční programy, přes které jsme nově dělali i velké dealerské konference. Věřím, že okolo toho se v budoucnu odehraje ještě hodně kroků – namísto toho, aby zaměstnanci a management někam létali nebo jezdili, tak jednoduše zavolají.“