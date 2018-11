Pět trestů smrti za vraždu saúdského novináře. Jde o obětní beránky? Princ je podle Rijádu nevinný

Jaká je saúdská verze drsné story z istanbulského konzulátu? Detailně ji popsala stanice Al–Arabíja, která obvykle vyjadřuje stanovisko oficiálního Rijádu.

Koncem září měl zástupce šéfa saúdské rozvědky a generál Ahmad Asírí nařídit bezpečnostnímu aparátu, aby žurnalistu Chášakdžího dostali zpět do monarchie. Pokud to bude nezbytné, i za použití násilí. Ambiciózní Asírí byl tehdy blízkým i oddaným poradcem korunního prince a faktického hybatele nynějších reforem Muhammada bin Salmána, známého rovněž pod zkratkou MBS.

Co se samotné vraždy týče, saúdský příběh se příliš neliší od rekonstrukce, kterou nabízejí turečtí vyšetřovatelé, respektive média. Na zvláštní operaci se podílelo celkem 15 Saúdů, kteří do země přicestovali za tímto účelem a byli předem rozděleni do tří týmů. Prý se pokoušeli novináře přesvědčit, aby se vrátil domů. Nepochodili. Chášakdží pak zabili, rozporcovali a jeho ostatky i osobní věci vynesli z diplomatické půdy. Do Istanbulu proto opravdu dorazil saúdský lékař, který nepohodlného komentátora rychle a odborně rozpitval.

Nejvyšší prokurátor saúdské monarchie podle očekávání konstatoval, že do kauzy nebyl žádným způsobem zapleten princ MBS. Mimochodem, už několik týdnů saúdské zdroje po západních médiích trousí informaci, podle které se chtěl zástupce šéfa saúdské rozvědky novinářovým únosem korunnímu princi zavděčit, přičemž ten údajně o ničem nevěděl. Asírí je postaven mimo funkci a není jasné, zda a jaký postih ho čeká. Trest smrti sotva, neboť i on byl podle Rijádu podveden. Asírí je sice podle všeho vinen tím, že bez vědomí saúdských špiček pověřil své lidi Chášakdžího únosem, podle žalobce ale nikdy neautorizoval komentátorovu vraždu. Rijádský prokurátor má dokonce za to, že velitel istanbulské operace rozhodl o žurnalistově vraždě svévolně a Asírímu posléze ve zprávě lhal.

Bez vědomí nadřízených se do Istanbulu prý vydal i lékař, který reportéra rozřezal. Jinými slovy: z přípisu saúdských žalobců vyplývá, že na vině jsou takřka výhradně účastníci šokující vraždy a především její bezprostřední velitel. Výše postavení Saúdové o operaci – alespoň podle rijádské spravedlnosti – buď nevěděli, nebo netušili, kolik krve při ní poteče. Jediný vlivnější příslušník establishmentu, který se podle prokurátora v istanbulském příběhu namočil až po krk, byl mediální a předtím také právní poradce dvora Saúd Kahtání. Tento muž na špinavou práci podle médií sledoval vraždění nebohého novináře v přímém přenosu. Lze proto předpokládat, že jeho trest nemine.

Zahraniční pozorovatelé podobné rozuzlení očekávali, byť jej nepovažují za zcela důvěryhodné. Poradce Kahtání, bývalý lídr rozvědky Asírí plus 11 vykonavatelů brutálního rozkazu se jeví být obětními beránky v kauze, za kterou podle všeho stojí rozkaz z vyšších saúdských míst. Všech pět mužů, pro které žaloba požaduje nejvyšší trest, se ovšem k činu přiznalo. Otázka je, zda měli na výběr.