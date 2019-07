Pití z toalet a na mytí jen ubrousky. Záchytná centra pro migranty v USA čelí ostré kritice | info.cz

Ministerští inspektoři navštívili během června pět zařízení podél pohraniční řeky Rio Grande v Texasu. Zjistili, že děti v nich chodí v roztrhaném oblečení, na umývání jim musí stačit vlhčené ubrousky a k jídlu dostávají sendviče. Ve dvou z pěti center až do příjezdu vyšetřovatelů nepodávali dětem teplá jídla.

„V jednom zařízení byli dospělí lidé týden drženi v místnosti, v níž se dalo pouze stát. Další zůstávali více než měsíc v přeplněných celách,“ píše se ve zprávě úřadu generálního inspektora, jenž podobné podmínky zjistil také během svého květnového šetření. Na začátku měsíce vyšetřovatelé popsali, že v zařízeních pro 125 lidí je odhadem asi 750 až 900 zadržených. O desítky lidí překračovala kapacity i další záchytná centra.

Podle zprávy navíc docházelo k porušování pravidel stanovených federálními soudy a zákony. Ty nařizují, že děti nesmí být v záchytných centrech drženy déle než 72 hodin. Poté je úřady musí přesunout do zařízení spravovaných ministerstvem zdravotnictví. Šetření inspektorů však odhalilo, že 826 z 2669 dětí strávilo v detenčních centrech delší než povolenou lhůtu.

Úřad generálního inspektora není jediný, kdo v posledních dnech kritizoval podmínky na hranicích. Podobně o situaci referovala například nevládní organizace Pro Publica, která poukázala na uzamčenou facebookovou skupinu, v níž si současní a bývalí členové pohraniční stráže dělali legraci ze smrti migrantů nebo uráželi zákonodárce s hispánským původem.

Texaští lékaři, kteří pečují o propuštěné dětské běžence, zase na úterní tiskové konferenci vyjádřili údiv, že v zařízeních neumírá více dětí. Od září jich zemřelo po propuštění ze záchytných táborů šest. Lékaři popsali, že děti se jim do rukou dostávají v žalostném stavu bez léků a lékařských záznamů z doby, kdy pobývaly v detenci.

Na místo vyrazili také demokratičtí kongresmani, kteří navštívili středisko Clint v Texasu. „Lidé tu pijí z toalet a pohraniční stráž se směje přímo před kongresmany,“ tweetovala členka Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortezová, která v rozhovoru pro CNN prohlásila, že se na místě necítila bezpečně právě kvůli chování pohraničníků.

Jeden z ředitelů pohraniční stráže Brian Hastings obvinění Ocasio-Cortezové odmítl. „Pití z toalet je zcela nepravdivou informací,“ prohlásil. Samo ministerstvo, které dlouhodobě upozorňuje na nedostatečné kapacity záchytných center, zjištění o nevyhovujících podmínkách také popírá. Dočasný ministr Kevin McAleenan označil středisko Clint za „čisté a velice dobře spravované“.

Americká záchytná centra nejsou uzpůsobená současné struktuře migrantů. Do USA proudí děti nebo rodiny ze středoamerických zemí prchající před chudobou a vysokou kriminalitou. Zařízení přitom vznikala v době, kdy většinu běženců tvořili mladí Mexičané toužící v USA začít lepší život. Ty nebyl takový problém obratem vyhostit. V případě dětí a rodin jsou ale pravidla přísnější.

Prezident Donald Trump prohlásil, že aby migranty před cestou odradil, začne ministerstvo po 4. červenci po celých USA hledat ilegální migranty bez dokladů a deportovat je zpět do jejich domovských zemí. Mluvčí Imigrační a celní agentury (ICE) navíc informoval o pokutách, které úřad uděluje těm, kteří deportaci odmítnou. Od prosince činí 800 dolarů denně. Podle zpravodajské stanice NPR dostala jedna žena pokutu takřka 500 tisíc dolarů.

Počty migrantů hledajících azyl ve Spojených státech letos razantně narostly. V květnu zadržela pohraniční stráž 144 tisíc lidí. Za letošní fiskální rok (tedy od října 2018) už je počet zadržených vyšší než v předchozích pěti letech. Ministerstvo nyní tvrdí, že počet běženců v červnu poklesl. To by odpovídalo historickým trendům. Další pokles by měla podle administrativy přinést dohoda, kterou USA uzavřely s Mexikem. To se zavázalo proti migrantům postupovat rázněji, aby se vyhnulo clům, jimiž mu hrozil Donald Trump.