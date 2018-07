Plán pro horší časy. Britská vláda kvůli brexitu tvoří zásoby potravin, léků i krve

Vláda Theresy Mayové na jedno straně uklidňuje, že se Britové nemusejí ničeho obávat. Na té druhé ale plánuje stát zabezpečit zásobami potravin, vakcín, léků a krve pro případ, že by vše nešlo podle plánů.

Premiérka Mayová podle serveru Independent potvrdila, že zásoby základního zboží opravdu tvořit chce. A to pro případ, že dovoz z Evropské unie vinou regulačních sporů nebo přeplněných přístavů selže. „Věřím, že to dopadne dobře, pravdou ale je, že nevíme, jak to bude probíhat a musíme se připravit na všechno,“ dodala. autor: Info.cz

Tvorbu zásob přiznal i ministr zdravotnictví Matt Hancock. Se zástupci průmyslu diskutovali o budování rezerv vakcín, zdravotnického materiálu nebo krve. Přípravu zásob potravin před časem potvrdil i ministr pro Brexit Dominic Raab.

Vláda také plánuje vydat jakési pokyny, které by připravit firmy a veřejnost na situaci, že Británie opustí Unii bez jakékoli dohody. Na dokončení vyjednávání o uspořádání po Brexitu už mají obě strany jen několik týdnů.