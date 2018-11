Plánovali Saúdové další vraždy? Princovi poradci sháněli nájemné vrahy, tvrdí NYT

Nejbližší spolupracovníci vlivného saúdského korunního prince Mohameda bin Salmána známého i pod zkratkou MBS loni žádali cizí soukromé bezpečnostní služby, aby pro ně v zahraniční zabili vytipované osoby. Na základě svého exkluzivního zjištění to napsal americký deník The New York Times s tím, že jednou z obětí měl být Kásim Sulejmání, jeden z nejvyšších i nejvlivnějších velitelů íránských Revolučních gard.

Psal se březen loňského roku. Vycházející hvězda saúdského establishmentu Ahmad Asírí, generál, čerstvě i zástupce šéfa saúdské rozvědky a blízký poradce korunního prince dorazil na schůzku se dvěma globálně proslulými byznysmeny ze soukromých bezpečnostních služeb. Ti do Rijádu přijeli přesvědčit nastupujícího reformátora MBS a jeho blízké, aby využili privátní služby v boji s Íránem. Tedy převážně šíitskou zemí, která je rivalem sunnitských monarchií vedených Saúdy.

Oba obchodníci se zpravodajskými službami nabídli ropné monarchii širokou škálu služeb. Identifikaci íránských zahraničních účtů sloužících režimu k tajným operacím. Financování perských opozičních skupin. Vytváření falešných účtů na sociálních sítích, prostřednictvím kterých by experti v saúdských službách s teokraticko-republikánským režimem bojovali. Experti navrhovali vypouštět informace, smyšlené i pravdivé, které by mezi íránské lídry zaseli svár a nejistotu. Tuto vcelku standardní sada zpravodajských úkonů si cenili na zhruba dvě miliardy dolarů.

Saúdové podle zjištění The New York Times v podstatě přikyvovali, pak ale vznesli mnohem dramatičtější požadavek. Byli by zaměstnanci privátních podniků schopni v zahraničí likvidovat osoby, které saúdská monarchie považuje za nepřátelské? Kupříkladu Kásima Sulejmáního, který řídí tzv. Jeruzalémské jednotky? Ty jsou odpovědné za zahraniční a diverzní operace Revolučních gard, paralelní íránské armády, která se odpovídá přímo nejvyššímu náboženskému vůdci Alímu Chameneímu. Velitel elitních oddílů Sulejmání je dnes doma velmi populární i proto, že podle insiderů je mozkem íránských operací za hranicemi. Především v Sýrii a Iráku, ale i Jemenu, kde s šíitskými povstalci podporovanými Teheránem bojuje právě sunnitská koalice vedená Saúdskou Arábií.

Oba podnikatelé ze Zálivu údajně odjeli s tím, že se poradí s právníky. Ti jim takový obchod jednoznačně nedoporučili. Což prý také sdělili důvěrníkovi korunního prince Asírímu. Doporučili mu ale nejmenovanou, méně citlivou britskou firmu, kterou vede bývalý příslušník speciální jednotky. Není jasné, jak tyto námluvy dopadly, pokud k nim vůbec došlo, konstatuje dále newyorský deník. A dodává, že k požadavku na eliminaci nepřátel došlo ze saúdské strany už půldruhého roku před vraždou opozičního publicisty Džamála Chášukdžího, kterého letos v říjnu na konzulátu v Istanbulu zabili a podle všeho rozřezali příslušníci saúdského bezpečnostního aparátu.

Mimochodem, jedním z účastníků loňské rijádské schůzky je George Nader, americký občan libanonského původu. Muž z křesťanské rodiny, který v předvolební kampani pomáhal nynějšímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, radí špičkám Spojených arabských emirátů a má blízko k soukromé bezpečnostní firmě Blackwater. Je ale dobře znám i Čechům. Tedy spíše zdejším vězeňským dozorcům: v roce 2003 ho česká spravedlnost poslala za sexuální zneužití nezletilých chlapců na rok do vězení, celý trest si ale neodseděl.

Také druhý účastník rijádské schůzky z loňského března pracoval pro Trumpa ve snaze pomoci mu do čela USA. Joel Zamel prý v jeho prospěch manipuloval sociálními médii, což podle všech referencí umí dokonale. Izraelský občan a absolvent soukromé vysoké školy v Herzliji, kde studují mnohdy pravicově orientované vládní (i jiné) elity židovského státu, má také proto dobré kontakty na blízkovýchodní prominenty.

720p 360p REKLAMA Saúdská Arábie vs. Írán autor: INFO.CZ

Text vydaný americkým deníkem doslova přetiskly íránské vládní deníky a servery vydávané v angličtině. Podle oficiálního stanoviska Teheránu je reportáž důkazem spiknutí, kterého se proti němu účastní kromě Saúdů i Američané a Izraelci. Ti jsou v jejich výkladu tohoto příběhu ztělesněni majiteli obou firem a hodí se samozřejmě i vazba na amerického prezidenta. Komentátoři se však shodují, že v případě Nadera i Zamela jde jen o byznys, při kterém se oba (neformálně řečeno) šíbři rutinně pohybují na hraně zákona, ba často i za ní.

Co se saúdské scény týče, z ní už zmizel ambiciózní zástupce šéfa rozvědky Asírí. Nejmenované rijádské zdroje opakují, že se dlouhodobě snažil zavděčit korunnímu princi a jednal o své vůli, tedy nikoli z pokynu MBS. A to i v případě vraždy opozičního žurnalisty, kvůli které generál oficiálně padnul. Takové interpretaci ale věří málokdo: MBS je znám otevřeným nezájmem o jiné než vlastní názory a až zuřivým odporem k projevům nesouhlasu. Je možné, že zrychlující se výskyt příběhů, ve kterých hraje MBS negativní roli, může znamenat jeho konec v čele saúdské monarchie. A to proto, že Záliv i jeho vlastní příbuzné šokují nikoli snad jím ohlášené reformy, ale způsob jejich prosazování.