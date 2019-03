Plynová princezna Tymošenková se hlásí o slovo. Stane se první ukrajinskou prezidentkou?

Rozpustila si cop, obklopila se bývalými vojáky a slibuje voličům vyšší penze a levnější plyn. Osmapadesátiletá ukrajinská politička Julije Tymošenková potřetí usiluje o zvolení do prezidentského úřadu. I když jí lidé paradoxně tleskají méně než dříve, její naděje na získání nejvyššího postu v zemi jsou vyšší než v předchozích letech.

Předvolební průzkumy dávají Tymošenkové solidní šance na úspěch. Blonďatá politička považovaná za salamandra ukrajinské politiky, který přežije všechno, se v měřeních voličské přízně přetahuje o postupové místo do druhého rozhodujícího kola prezidentských voleb se současnou hlavou státu Petrem Porošenkem. Vedení v žebříčku 39 uchazečů si necelé dva týdny před zahájením prvního kola voleb udržuje populistický komik Volodymyr Zelenskij.

Čísla hovoří jasně, o programu Julie Tymošenkové se ale totéž říct nedá. Ostatně, jak dokáže lavírovat v politice, názorně dokládá její bohatá politická a podnikatelská historie.

Stručně pro ilustraci: Rusky mluvící dívka z neúplné rodiny se stala majitelkou videopůjčovny v průmyslovém městě Dnipro na východě země. Od filmů přešla k nerostným surovinám, podnikala v obchodu s plynem, přičemž těžila z údajně podezřelé privatizace i politických konexí a získala přezdívku „plynová princezna“.

Byla velkou zastánkyní spolupráce Ukrajiny s Ruskem, podporovala proruského autokratického prezidenta Leonida Kučmu, ale upadla v nemilost, přišla o část majetku a skončila ve vězení.

V novém tisicíletí přišel další přerod. Stala se jednou z vůdčích osobností takzvané oranžové revoluce, jež vynesla koncem roku 2004 Viktora Juščenka do prezidentského křesla. Pořídila si cop a stylizovala se do pozice ukrajinské nacionalistky a demokratky. Dvakrát se stala premiérkou. Začátkem roku 2010 svedla boj o prezidentské křeslo s proruským Viktorem Janukovyčem a těsně prohrála. O rok později se ocitla ve vězení s obviněním z úplatkářství a okrádání státu.

Po propuštění v únoru 2014, tedy v době svržení Janukovyče, podruhé neúspěšně kandidovala na prezidentku, aby posléze vystupovala jako proevropská politička podporující nového prezidenta Petro Porošenka. V následných volbách do parlamentu byla zvolena poslankyní za stranu Vlast (Baťkivščyna), kterou koncem 90. let založila a od té doby je k současnému režimu prezidenta Porošenka kritická.

Podobně to vypadá i s jejími předvolebními sliby. Tymošenková slibuje trojnásobné zvýšení penzí, zlevnění zemního plynu pro obyvatele a vyplacení úspor občanů z dob Sovětského svazu, které zmizely s krachujícími bankami v 90. letech minulého století. Chtěla by změnit a ovlivňovat politiku ukrajinské centrální banky a silnější vládu. Tvrdí, že donutí Rusko, aby vyplatilo Kyjevu náhradu za obsazený ukrajinský Krym a válku na východě Ukrajiny a oslavuje ukrajinské vojáky bojující proti Rusku.

Stylizuje se do role vzdělané ekonomky, která ví, co má dělat, bude bojovat proti korupci, zachrání zemi a zvýší životní úroveň jejích obyvatel. Změnila také svoji vizáž – rozpustila si vlasy a nosí brýle a střídmé kostýmy. Pro své politické odpůrce, včetně prezidenta Porošenka, je ale populistkou, jejíž nápady dovedou Ukrajinu ekonomicky a možná i politicky někam na úroveň Venezuely.

Na první pohled je to možná pravda, ale při bližším zkoumání se dá snadno najít mnohem umírněnější druhá tvář Tymošenkové. Na jejích plakátech je u hesel o zlevnění plynu hvězdička a dole je malým písmem poznámka, že se má jednat pouze o plyn těžený na Ukrajině, tedy jen menšinu z celkového objemu nerostné suroviny. Podobné je to s jejími sliby ohledně penzí, vracení sovětských vkladů či spekulací ohledně centrální banky.

Mimo veřejná vystoupení na náměstích a návsích se Tymošenková snaží rozptýlit obavy investorů i zahraničních dárců, pokud jde o její ekonomickou politiku. Střízlivý přístup Tymošenkové ocenila nedávno třeba Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu, uvedl list Financial Times. A Tymošenkovou navrhovaná změna ústavy by zase mohla zmírnit trvalé napětí mezi ukrajinským prezidentem a parlamentem a vytvořit něco na způsob německého politického systému.

Dvojznačnost, jak se zdá, zatím Tymošenkové funguje. Podle sociologických průzkumů dobře cílí na starší, chudší voliče žijící mimo menší města, aniž by si zcela znepřátelila vzdělanější městské voliče. A to přes to, že její vystoupení, i když je stále výborná rétorka, už nepřitahují takové davy jako dříve. Navíc ji ohrožuje skandál s financováním její předvolební kampaně. Média totiž spekulují o tom, že minimálně část ze šesti milionů dolarů darů na předvolebním účtu Tymošenkové může pocházet od známých ukrajinských oligarchů a korupčníků. Podle Tymošenkové je ale všechno v pořádku a jde o podobně vymyšlená obvinění, jaká byla ta v minulosti.