Po stopách nejhledanějšího teroristy světa: Co hlásí tajné služby o vůdci Islámského státu? | info.cz

„I po vojenské porážce Islámského státu v Iráku a Sýrii stále existuje permanentní hrozba od zločince Ibrahíma Samarráího, který se nyní spolu se svými domácími, stejně jako zahraničními příznivci nachází v Sýrii,“ uvedl pro bagdádský deník Al-Sabáh jeden z lídrů tamní tajné služby Abú Alí Basrí, kterého cituje také web Middle East Monitor. Ibrahím Samarraí je civilní jméno šéfa Islámského státu, který je nejznámější pod přízviskem Abú Bakr Bagdádí. Lídr nikým neuznaného islamistického státu a samozvaný chalífa byl opatrný vždy, teď je však podle zpravodajců doslova paranoidní, což je ovšem v jeho pozici více než pochopitelné. Američané za jeho dopadení nabízejí 25 milionů dolarů, tedy v přepočtu více než 574 milionů korun.

Podle nedávného vyjádření irácké vojenské rozvědky Abú Bakr Bagdádí pobývá zřejmě v pouštních oblastech na jihovýchodě Sýrie. Jiné studie nevylučují, že může být i v Iráku, odkud pochází – v roce 1971 se narodil v blízkosti města Samarry. Pro úplnost: objevily se i dohady o tom, že je lídr ISILu už mrtev. V roce 2018 irácká rozvědka ve spolupráci s letectvem podnikla na Bagdádího cílený útok, který islamista velmi pravděpodobně přežil, v důsledku tehdy utrpěných zranění ale ochrnul.

Poslední zpráva OSN na téma ISIL pak tvrdí, že nejen přežil, ale má stále na ISIL silný vliv, který uplatňuje skrze dobře fungující i utajenou komunikační síť. „Současným cílem vedení organizace je přizpůsobení se nové realitě. Konkrétně pak organizace spících buněk, které budou připraveny k nové ofenzívě, k novému povstání,“ píše se ve čtvrtletní studii. O tom, že hrozba ISILu ještě není zcela zažehnána, jsou přesvědčení i lidé z americké administrativy. Washingtonský think tank Ústav opro studium války dokonce tvrdí, že by nový návrat ISILu k moci mohl být dokonce „rychlejší i ničivější“. Což si lze jen stěží představit vzhledem k tomu, že v letech 2013 až 2014 se ISIL prohnal regionem jako islamistický uragán.

ISIL navíc není zcela poražen ani ekonomicky ani personálně. Stanice Hlas Ameriky konstatuje, že nyní ve spících buňkách čeká na povel 10 až 15 tisíc radikálů. Kurýři i bojovníci organizace prý stále vcelku snadno přecházejí syrsko-iráckou hranici. Nemluvě o tom, že další se uchýlili do okolních států, odkud se mohou na bojiště rychle vrátit. Americké agentury odhadují, že do Sýrie a Iráku v posledních letech dorazilo bojovat zhruba 45 tisíc cizinců islamistického přesvědčení z celkem 110 zemí světa, přičemž drtivá většina z nich se zapojila do ISILu. Washington má za to, že faktickou územní porážku přežilo nejvýše 10 tisíc zahraničních militantů, Spojené národy však tento počet odhadují na trojnásobek. Jinými slovy, podle OSN má Abú Bakr Baghdádí za sebou až 30 tisíc odhodlaných následovníků z ciziny.

Nemluvě o tom, že Bagdádího společnost nepřišla ani o všechny finance. Islamistický lídr má údajně dosud k dispozici nejméně 50, ale možná až 300 milionů dolarů, tedy 1,15 až miliardy korun až bezmála sedm miliard korun. Vzhledem k ceně útočné pušky AK-47 alias Kalašnikov na černém trhu – podle serveru Statista stojí v Sýrii 2100 dolarů – jde o nemalou sumu: už za 50 milionů by tedy získali armádu takřka 24 tisíc mužů. Nicméně, ISIL bude do budoucna ekonomicky stále závislejší na zločinu, jakkoli se pokusí své fondy investovat i do legálního byznysu.