Po úderu na Sýrii internet zaplavila falešná videa z Ukrajiny a Jemenu. Zveřejnil je i český server

Níže zobrazené video je asi nejsdílenější z údajného bombardování Damašku během časných ranních hodin. Tento záznam přebraly i prestižní zahraniční zpravodajské weby jako NBC News, ale například i české Novinky. Ve skutečnosti se však nejedná o bombardování Damašku, ale o odstřelování ukrajinského města Luhansk v únoru 2015.

I následující video zobrazuje rakety, které v sobotu ráno údajně dopadaly na výzkumné středisko v syrském Damašku. Tam podle Západu režim Bašára Asada vyvíjel své chemické zbraně. U tohoto videa je sice správně zachycené místo, ale čas už nesedí. Natočené totiž bylo před čtyřmi lety, když tento objekt bombardoval Izrael.

Další hojně sdílená videa na sociálních sítích zachycují údajné sestřelování spojeneckých raket syrským protiraketovou obranou. Syřané ráno tvrdili, že se jim takto podařilo zneškodnit asi 13 z údajné zhruba padesátky vypálených raket. Američané ale naopak prohlásili, že se syrské obraně nepodařilo zlikvidovat ani jedinou z víc než 100. Sdílené video bylo ve skutečnosti pořízené před několika týdny, kdy saaudsko-arabský protiraketový štít zlikvidoval z Jemenu vypálenou raketu.

Z konfliktu mezi Saudskou Arábií a Jemenem pochází i další video, které se prezentuje jako sobotní spojenecký úder. Záznam však byl pořízen ještě dříve – přibližně v roce 2015, kdy Saudská Arábie podnikala nálety proti vybraným jemenským cílům.

President Trump did promised to "bomb the shit of ISIS". Great choice by @realDonaldTrump . #MOAB pic.twitter.com/fmhYM5FzKd

Na sociálních sítích se v sobotu objevily i údajné obrázky, které pocházejí z útoku na režim Bašára Asada. U níže zobrazených ilustrací je ovšem špatně čas i místo - pocházejí totiž z dřívější ofenzívy USA vůči Iráku.

Shame on US and so called champions of human rights and peace @UN .What is the crimes of innocent #Syria people.#SyriaStrikes #Syrie #SyriaCrisis #SyriaIsBleeding#HumanityDead #HumanityBleeds pic.twitter.com/OgWCjZU94s