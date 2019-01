Pobodaný starosta Gdaňsku zemřel. Útočník ho včera napadl přímo na pódiu

Starosta byl bezprostředně po útoku převezen do gdaňské univerzitní nemocnice, kde byl agentury AP pět hodin operován, zachránit mu život se přesto nepodařilo. Nepomohlo ani to, že občané Gdaňsku na pomoc zraněnému uspořádali krevní sbírku.

Na charitativní akci na třiapadesátiletého starostu v neděli zaútočil nožem mladý muž. Sedmadvacetiletý útočník Stefan W. podle polských médií bezprostředně po útoku svůj čin spojoval s politikou nyní opoziční strany Občanská platforma, jíž byl Adamowicz dříve členem. Pachatele čeká kromě obvinění z vraždy též psychiatrické vyšetření. Podle vyšetřovatelů se zatím zdá, že jednal sám.

Útok na starostu odsoudili zástupci vlády včetně premiéra Mateusze Morawieckého a prezidenta Andrzeje Dudy, a rovněž bývalý premiér a nynější předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten dnes po Adamowiczově úmrtí vydal prohlášení, ve kterém starostu označil za „muže svobody“ a svého osobního přítele. Prezident Duda vyzval Poláky k národnímu pochodu proti násilí.

Kondolenci připojil prostřednictvím mluvčí i předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński. „Vyjadřuji velký zármutek nad tragickou smrtí Pawla Adamowicze způsobenou kriminálním činem. Vyjadřujeme solidaritu s jeho rodinou,“ řekl šéf strany, s níž se Adamowicz v minulosti názorově často střetával.

Od 18:00 hodin má v Gdaňsku na počest zemřelého starosty probíhat tichá manifestace, na niž lidé mají přinést svíčky. Podobná setkání se budou konat i v dalších velkých polských městech Varšavě, Krakově a Lublinu a mimo Polsko i v Berlíně a Londýně. Na gdaňskou vzpomínkovou akci podle médií přiletí také Tusk.

Adamowicz byl starostou Gdaňsku od roku 1998, pošesté byl do této funkce zvolen loni v listopadu. V 80. letech byl součástí protikomunistického odborového svazu Solidarita, který v přístavním městě vznikl. V roce 2001 spoluzakládal stranu Občanská platforma, jejímž byl členem až do roku 2015. V říjnových volbách do místních zastupitelstev kandidoval již jako nezávislý a získal v nich 65 procent hlasů.

Byl považován za liberála, podporoval například boj za práva sexuálních menšin a loni se zastal i místní židovské komunity poté, co na gdaňskou synagogu zaútočili vandalové. Jménem Gdaňsku nabízel péči syrským dětem zraněným během války, za což obdržel od nacionalistické organizace Všepolská mládež dopis, který oni sami nazvali „politická výhružka smrtí“.

Za Adamowiczova vedení byla v jižní části města v roce 2011 přejmenována jedna z ulic po někdejším československém a českému prezidentovi na třídu Václava Havla.