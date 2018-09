Podvodníci si udělali z horolezců v Nepálu zlatý důl. Se záchranářskými vrtulníky se létalo kvůli každé drobnosti

Nepál nařídil přezkoumat, jak fungují záchranné lety vrtulníků v místní horách. Nedávno byl totiž odhalen rozsáhlý podvod: nemálo horolezců jejich průvodci při sebemenší zdravotní komplikaci nutili, aby se z hor nechali snést helikoptérou. Některým dokonce dávali jedlou sodu do pití, aby jim přivodili průjem. Podvodné schéma fungovalo podle pojišťovacích společností pět let, způsobilo nejméně jedno zbytečné úmrtí a byly do něj zapojeny desítky provozovatelů helikoptér, cestovních kanceláří, hotelů a nemocnic. Informoval o tom list The Guardian.