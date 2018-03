Podvody v přímém přenosu, drtivé Putinovo vítězství. Co přinesly ruské prezidentské volby?

Bez překvapení, zato s několika zaznamenanými podvody. Tak proběhly ruské prezidentské volby. Současný prezident Vladimir Putin v nich získal druhý mandát v řadě, celkem již čtvrtý. Rusku bude vládnout dalších šest let. Nabízíme stručný souhrn všeho podstatného, co hlasování přineslo.

Silný mandát pro Putina

„Byly to volby s osmi kandidáty, avšak od počátku s jedním jasným vítězem. Účast byla jedinou opravdovou proměnnou,“ uvedla BBC.

Že Putin vyhraje, se předpokládalo. Otázka byla pouze, kolik dostane hlasů. Nakonec ho volilo více než 56 milionů Rusů - jen lehce pod 77 procent. Podle mluvčího jeho kampaně Andreje Kondrašova pomohla Putinovi k výsledku také obvinění v kauze útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala.

„Kdykoli je Rusko nahodile a bez důkazů z něčeho obviněno, ruský národ se sjednotí kolem mocenského centra. A mocenským centrem je dnes jednoznačně Putin,“ konstatoval Kondrašov.

Volební účast se těsně před sečtením všech hlasů pohybovala pod 68 procenty. Putin si přál vyšší účast, radost z vítězství mu to ale nezkazilo. Už večer slavil na moskevském Manéžním náměstí, kde děkoval voličům za podporu. „Čeká nás další úspěch, musíme udržet jednotu,“ pravil.

Tvrdá kritika

Průběh voleb se stal terčem kritiky ze strany Putinových protikandidátů. Už před volbami mnozí z nich prezidentovi vyčítali, že nechodí do předvolebních debat.

Po volbách se přidali i nezávislí mezinárodní pozorovatelé z OBSE. Organizace uvedla, že ruské úřady omezovaly politická práva občanů a základní svobody, jako je svoboda shromažďování a svoboda slova. Řada aktivistů, kteří zpochybňovali legitimitu voleb, byla zadržena.

Ruské úřady navíc některým kandidátům ani neumožnily se o hlasy voličů ucházet. Do voleb nepřipustily nejhlasitějšího Putinova kritika Alexeje Navalného. Argumentovali odsouzením za krádež. Podle ruských zákonů se trestaná osoba kandidovat nesmí. Navalný ale odsouzení považuje za politický akt.

I kvůli tomu kritizovala volby dcera zavražděného Putinova oponenta Borise Němcova Žanna. „Nesmíte tomu říkat volby. To nejsou volby. Jsou to jakési kvazivolby. Politický systém v Rusku je autoritářský. Je to Putinova cesta ke čtvrtému prezidentskému období,“ pravila, když v Praze otevírala akademické centrum pojmenované po otci.

Podvody ve volebních místnostech

Působilo to mnohdy až absurdně. Členové volební komise pod kamerami hází do uren stohy předvyplněných lístků. Na sociálních sítích se objevovaly i konflikty, které měly podvody zamaskovat.

Московская область, г. Люберцы, УИК 1479. Член избирательной комиссии берет со стола бюллетени и бросает в урну. Через минуту берет еще и повторяет. Далее к ней присоединяется другой член комиссии, они начинают забрасывать в урну бюллетени. Молодцы, решают судьбу России... pic.twitter.com/wtNvQJhRSY — Press Focus (@Press_Focusnik) 18. března 2018

Ruská volební komise kvůli neregulérnostem anulovala výsledky v pěti okrscích. Navalného web, který průběh voleb monitoroval, však ukazoval na více než třicet tisíc podvodů po celé zemi. Německý list Handelsblatt kvůli nesrovnalostem napsal, že Rusko už nemá daleko k někdejšímu Sovětskému svazu.

Volební komise však vydala prohlášení, že žádná porušení volebních pravidel, která by mohla výsledek voleb ovlivnit nezaznamenala.

Velká podpora na Krymu

Kritiku Západu vyvolaly ruské volby také kvůli možnosti hlasovat na Krymském poloostrově. Ten Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014. Putin tam dominoval více než v jiných oblastech země. Obdržel přes 90 procent hlasů.

Co bude dál?

„Rusko zůstane složitým partnerem. Ale Rusko bude také zapotřebí při řešení velkých mezinárodních konfliktů, takže chceme pokračovat v dialogu,“ prohlásil německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Putin již dal najevo, že nehodlá kandidovat v příštích volbách v roce 2024. Podle Ústavy ani nemůže, ale Putin už jednou ukázal, že mu nedělá problém si základní zákon země uzpůsobit pro svou potřebu. Jeho první dvě období byla čtyřletá, předchozí již šestileté.

Nyní ale prohlásil, že Ústavu měnit nehodlá a nechce vládnout do stovky. Dá se tedy předpokládat, že svět čeká posledních šest let s Putinem v čele Ruska. Kdo přijde místo něj, je zatím nejasné. Putin svého nástupce nestanovil.

Počítat se příliš nedá ani s ruskou opozicí. A to nejen kvůli represím Putinova režimu. Prezidentovi kritici se zatím spíše hádají mezi sebou. „I když ruské prezidentské volby 2018 nevejdou do učebnic dějin jako příklad spravedlnosti a transparentnosti, je jasné, že opozici chybí nejen hlavy, ale také jednotná strategie. Ve volbách se opět ukázala jako roztříštěná,“ konstatoval rakouský list Der Standard.