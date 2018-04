Pokus o vraždu, který nevyšel? Skripalův stav se zlepšuje, tvrdí jeho dcera

Zdravotní stav bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala se zlepšuje. Novinářům britského litu The Guardian to řekla jeho neteř Viktoria Skripalová. Ta po telefonu mluvila se Skripalovou dcerou Julijí, která byla spolu s mužem před měsícem otrávaná v britském městě Salisbury. „Říkala, že je vše v pořadku, všem se daří lépe," cituje Viktorii Skripalovou Guardian . Přepis telefonátu podle ní zveřejní ruská média.

„Všechno je v pořádku, odpočívá a spí," popisovala stav svého otce podle ruských médií Julija Skripalová, která je podle lékařů už mimo ohrožení života. Skripalova neteř Viktoria, která s Julijí údajně mluvila, teď plánuje cestu do Londýna. Dívku by chtěla přepravit domů do Ruska.

Skripalová ve středu večer zažádala o ruské vízum a svou cestu začala organizovat ve spolupráci s ruskou ambasádou v Británii. „V současnosti mám jeden jediný cíl, odletět tam a přivést Juliji, přinejmenším Juliji," tvrdí neteř bývalého agenta.

Ruská média zatím přepis rozhovor se Skripalovou dcerou nezveřejnila. Neteř Viktoria o něm mluvila ale hned v několika pořadech. V jednom z nich vystupovala po boku Andreje Lugovoje a Dmitrije Kovtuna, kteří byli v minulosti obvinění z otravy bývalého ruského špióna Alexandra Litviněnka v roce 2006.

Obrat o 180 stupňů

Ještě na konci března při tom Viktoria Skripalová tvrdila, že prognóza obou otrávených není dobrá. Říkala, že mají jen malou šanci na přežití a i kdyby nezemřeli, budou do konce života invalidní. Tvrdila také, že Skripalova matka o incidentu neví. „Naší hlavní starostí bylo, abychom naši babičku uchránili, aby nic nezaslechla a nic se nedozvěděla,“ řekla Skripalová v rozhovoru, který zveřejnila BBC. Teď navzdory původnímu tvrzenímu rozdala hned několik rozhovorů, ve kterých o Skripalově stavu otevřeně mluvila.

Z otravy Skripalových Velká Británie opakovaně obvinila právě Rusko. Moskva ale jakoukoli roli v incidentu popírá. Ukázala na opak na jiné státy, které podle ní mohly jed novičok vyvíjet, včetně Česka. To spustilo vlnu vyhošťování diplomatů v Evropě i ve Spojených státech.