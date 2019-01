Policie podezírá syna nenávistného imáma, který sedí na doživotí, že vraždil při novoroční party

Muž, kterého londýnská policie zadržela v souvislosti s vraždou na novoroční oslavě, je synem imáma Abu Hamzy, který byl před několika lety vyhoštěn z Velké Británie do USA. Píše o tom britský MailOnline. Pro Abu Hamzu se vžilo označení „nenávistný“ imám. Během své „kariéry“ v londýnské mešitě hlásal nenávist proti nevěřícím, podporoval militantní islamisty a nakonec byl ve Spojených státech odsouzený na doživotí bez možnosti odvolání.

Šestadvacetiletý Imram Mustafa byl zatčen krátce poté, co byl Rumun Tudor Simionov ubodán v centru Londýna. Simionov zajišťoval bezpečnost na exkluzivním večírku, kam vstupenka stála více než 2000 liber. Rumunský bodyguard byl před vchodem napaden devíti muži a během zápasu byl ubodán. Policie už imámova syna obvinila mimo jiné z nelegálního držení zbraně, což měl až do konce života soudem zakázané. To je ovšem čin, který není přímo spojený s vraždou, jejíž vyšetřování dále pokračuje.

„Na nový rok byl můj přítel a budoucí manžel bodnut přímo do srdce. Je to neuvěřitelná ztráta, pro niž nedokážu najít slova,“ napsala na Facebook Simionova přítelkyně Madalina Anghelová. Spolu se svým nastávajícím manželem se z Rumunska odstěhovali teprve před dvěma měsíci za lepším životem.

Policii jako důkaz při vyšetřování slouží zejména část videa ze sociální sítě Snapchat. To ukazuje, jak se několik mladíků snaží násilím dostat na exkluzivní party. Simionov se jim v tom snaží zabránit, přičemž se strhne velká rvačka, v níž byl Rumun bodnut do hrudníku. Záběry pak pokračují až po ubodání Simionova. Další členové ochranky na muže zjevně arabského původu hází v sebeobraně vázy. Jedna zasáhne útočníka a ostatní prchnou s ním.