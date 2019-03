Policie v Salcburku zadržela somálského piráta. Žádal o azyl

Důkladné prověřování totožnosti uprchlíků, kteří přicházejí do západní Evropy, může vést i k odhalení a potrestání zločinů, které by jinak zřejmě zůstaly nepotrestány. Důkazem je zadržení Somálce, který se před osmi lety podílel u somálského pobřeží na únosu dvou německých lodí.

Píše o tom deník Salzburger Nachrichten. Dnes pětadvacetiletý muž byl s největším pravděpodobností členem ozbrojené skupiny pirátů, která v listopadu 2010 přepadla u somálských břehů německou obchodní loď „Ems River“ a její osmičlennou posádku zajala.

Námořníci byli propuštěni až po zaplacení výkupného ve výši tři miliony dolarů. Stejná skupina pirátů si celou akci zopakovala v dubnu 2011, když zaútočila na další německou loď „Susan K“. Po dvouměsíčním vyjednávání dostala za plavidlo i s desetičlennou posádku výkupné 3,5 milionu dolarů.

To ale neodradilo jednoho z pirátů, aby se po čase vydal na cestu do Evropy a požádal v Rakousku o azyl. Dlužno dodat, že v době přepadení druhé z lodí mu bylo šestnáct let. Muže zřejmě tedy ani ve snu nenapadlo, že by mohl být odhalen jako bývalý pirát.

Jenže, jak píše Salzburger Nachrichten, moderní technologie a nové policejní metody dokáží zázraky. „Po vrácení lodí jejich majitelům na nich byly zajištěny otisky prstů a stopy DNA,“ uvedl deník. Nikdo ale nepředpokládal, že by na základě těchto stop mohli být piráti, žijící v Somálsku, zadrženi. Přispěla k tomu paradoxně až žádost o azyl, kterou jeden z nich podal.

Při zjišťování totožnosti žadatele, včetně ověření otisků prstů, policisté zjistili, že se s největší pravděpodobností skutečně jedná o jednoho z mužů, kteří přepadli německé lodě a dostali za ně výkupné v přepočtu přes 168 milionů korun.

Somálec byl proto v Salcburku na základě evropského zatykače zadržen a umístěn do předávací vazby, kde si ho 22. února vyzvedla německá policie. Rejdaři, kterým přepadené lodě patřily, mají totiž sídlo v německém Dolním Sasku. Pravděpodobný pirát se tak bude hájit před soudem v Osnabrücku. „Podezřelý je obviněn z vydírání, loupeže, útoku na námořní dopravu a únosu,“ uvedl mluvčí soudu Peter Egger.