Polský prezident vetoval „lex Jaruzalski“. Komunističtí vůdci o generálské hodnosti nepřijdou

Konzervativní vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) přišla s návrhem, který měl zbavit důstojnických a generálských hodností a degradovat na vojíny činitele odpovědné za vyhlášení a udržování výjimečného stavu v letech 1981 až 1983. Postiženi mohli být i někteří představitelé odpovědní za potlačování opozice během celého období komunistického režimu po druhé světové válce. Stoupenci zákona tvrdí, že lidem, kteří nařizovali zásahy proti Polákům toužícím po svobodě a nezávislosti na područí Moskvy, se dostane spravedlnosti.

„Neexistuje institut mluvčího zemřelého člověka, (návrh) nezavádí povinné ustanovení obhájce zemřelého. Myslím, že by měl,“ uvedl podle agentury PAP Duda své důvody pro odmítnutí zákona. Činy bývalých vůdců země, jejichž značná část již nežije, by podle prezidenta měli dostat možnost obhajovat jejich blízcí či stoupenci. Pokud nikdo takový nebude, měl by osobu hájící skutky zemřelých určit stát, dodal Duda, který byl před nástupem do úřadu členem PiS a zákony její vlády vetuje jen výjimečně.

Jaruzelski stejně jako někdejší ministr vnitra Czeslaw Kiszczak by podle zákona měli přijít o generálské hodnosti jako strůjci výjimečného stavu, vyhlášeného před 37 lety. Jaruzelski zemřel před čtyřmi lety, Kiszczak o rok později. Odkaz obou generálů je však současnou polskou společností vnímán nejednoznačně, neboť se podíleli nejen na potlačení oponentů režimu, ale koncem 80. let i na první dohodě s protikomunistickou opozicí v tehdejším východním bloku.

Podle nedávných průzkumů byl navíc zákon vnímán většinou Poláků negativně.

„Jsme překvapeni a zklamáni,“ uvedla mluvčí PiS Beata Mazureková v reakci na Dudovo rozhodnutí, které podle ní vládní strana dále komentovat nebude.

Zákon, který začátkem března schválil Sejm díky jednomyslné podpoře PiS poměrem hlasů 264 ku 159, se kromě prezidenta nelíbí ani liberální opozici, která jej označuje za nemorální. Sejm bude na přehlasování prezidentského veta potřebovat třípětinovou ústavní většinu čítající 276 poslanců.