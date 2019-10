Polští konzervativci vyhráli volby s rekordním ziskem hlasů, budou mít většinu v Sejmu | info.cz

Autoritářský vůdce polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczyński se často ocitá ve sporech s Bruselem, doma se ale těší vysoké podpoře. Nedělní volby ukázaly, že jeho partaj bude ve vládě pokračovat, aniž by potřebovala koaličního partnera.

Národně konzervativní polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) jednoznačně ovládla nedělní parlamentní volby. Podle prvních volebních odhadů zvítězila se ziskem rekordních 43,6 procent, což by ji podle projekce agentury IPSOS mělo stačit na 239 křesel v Sejmu, tedy absolutní většinu.

Druhá skončila opoziční Občanská koalice (KO), která získala 27,4%. Třetí místo obsadila Levice se ziskem 11,9%.

„Máme důvod k tomu, být šťastní, i přes silnou frontu proti nám se nám podařilo zvítězit,“ prohlásil šéf strany Jaroslaw Kaczyński. Zdůraznil, že oněch 7,5 až 8 milionů Poláků, kteří dali jeho straně hlas, pro něj představuje závazek. Premiér Mateusz Morawiecki pak zdůraznil, že žádná strana ještě v parlamentních volbách nedosáhla tak vysokého vítězství jako PiS.

Prezes #PiS J. #Kaczyński: Mamy powody do radości. Pomimo potężnego frontu przeciwko nam - wygraliśmy. pic.twitter.com/EcwX8Zk4yt — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 13, 2019

„Nebyl to rovný boj, pravidla neexistovala,“ postěžoval si Grzegorz Schetyna, šéf Občanské platformy, která tvořila hlavní stranu Občanské koalice. Z některých volebních okrsků přicházely zprávy o kupování si hlasů vládnoucí stranou.

Do Sejmu se zřejmě dostane i krajně pravicová Konfederace, která se podle průzkumů pohybovala těsně okolo pětiprocentní klauzule. Podle prvních odhadů jí ale podpořilo více než šest procent Poláků. Do Sejmu by tam mělo vstoupit hned pět uskupení. K volbám přišlo přes 61 procent voličů, více než v roce 2015.