Pomsta Trumpova exporadce Bannona: Setkání s Rusy byla zrada. Přišel o rozum, reaguje prezident

Bývalý hlavní stratég prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon se nevybíravě opřel do Trumpova syna Donalda juniora. Jeho schůzku se Rusy označil v knize novináře Michaela Wolffa, kterou má k dispozici list The Guardian za zrádné a nevlastenecké. Prezident v reakci prohlásil, že Bannon po odchodu z Bílého domu přišel o rozum.

Schůzka, které se kromě Trumpa juniora zúčastnil také prezidentův zeť a nynější poradce Jared Kushner a tehdejší šéf kampaně Paul Manafort, vyvolala rozruch loni v létě. Trumpův tým si od ní měl v červnu 2016 slibovat kompromitující materiály na demokratickou prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou.

Bannon nyní setkání Trumpových lidí s Rusy kolem právničky s vazbami na Kreml Natalie Veselnické označil za zrádné a nevlastenecké. Vyjádřil se tak v knize novináře Michaela Wolfa Fire and Fury: Inside the Trump White House. Ta je založená na více než 200 rozhovorech s prezidentem a jeho spolupracovníky.

„Tři přední činitelé kampaně mysleli, že je dobrý nápad se v Trump Tower setkat s cizí vládou v konferenční místnosti v 25. patře – bez právníků. Neměli tam právníky. I kdybyste zastávali názor, že to nebyla zrada, že to nebylo nevlastenecké, že to nebyl průšvih, a já si myslím, že to bylo toto všechno, měli jste okamžitě volat FBI,“ prohlásil Bannon, který kritizoval také Trumpovo rozhodnutí propustit někdejšího šéfa FBI Jamese Comeyho.

Bannon přepokládá, že se nenaplní přání Bílého domu, který by podle něj nejraději viděl konec vyšetřování případného ovlivňování loňských prezidentských voleb a napojení jeho týmu na Rusko.

„Uvědomujete si, kam to směřuje. Jde o praní špinavých peněz. Mueller si nejprve vybral Andrewa Weissmanna, který je expertem na praní špinavých peněz. Jejich cesta k zasr****u Trumpovi jde přímo přes Paula Manaforta, Donalda juniora a Jareda Kushnera. Je to stejně jasné jako vlas na vaší tváři,“ konstatoval.

Bannon připomíná, že si Muellerův tým minulý měsíc vyžádal záznamy z Deutsche Bank, která půjčila miliony dolarů Kushnerovým realitním firmám. Pozici Trumpova týmu popsal jako situaci lidí, kteří sedí na pláži a snaží se zastavit hurikán páté kategorie.

Bannon patřil ke kontroverzním osobnostem v Trumpově okolí. Zakladatel krajně pravicového webu Breitbart se po zvolení republikánského kandidáta stal hlavním stratégem Bílého domu. Jeho pozice v okruhu prezidentových spolupracovníků ale postupně slábla a v polovině srpna z funkce odstoupil.

Trump na jeho slova reagoval v prohlášení, z něhož cituje list Washington Post. „Steve Bannon nemá nic co dočinění se mnou nebo mým prezidentstvím. Když byl propuštěn, ztratil nejen svoji práci, ale také přišel o rozum,“ pravil šéf Bílého domu a dodal, že Bannon má na jeho úspěchu minimální podíl. Naopak ho obvinil z porážky republikánů v senátních volbách v Alabamě.