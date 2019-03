Popáté prezidentem už ne! Alžírští studenti nechtějí znovu Butefliku, pokračují v protestech

Nedělní sliby alžírského prezidenta Abdalazíze Butefliky nezabraly. Odpovědí na prohlášení, že svůj případný pátý prezidentský mandát nedokončí a dovede zemi ke změně politického systému, byly opět plné ulice alžírských měst.

Stejně jako v pondělí byli i v úterý hnací silou protestů studenti: „Studenti masivně stávkují…od stávky v roce 1980 jsem nic takového neviděla,“ řekla jedna z vyučujících ve studentském kampusu Bab az-Zuár. Jen v centru alžírské metropole se shromáždily tisíce lidí, demonstrace zažila i ostatní větší města.

Buteflika vydal v neděli písemné prohlášení, v němž slíbil, že po svém zvolení vypíše referendum o změně ústavy a předčasné prezidentské volby, v nichž už nebude kandidovat. Demonstranti v ulicích ale považují tento krok 82leté hlavy státu, která je už přes týden ve švýcarské nemocnici, za úhybný manévr a žádají, aby se už Buteflika o pátý mandát vůbec neucházel. Současný prezident nicméně mezi 20 kandidáty, kteří usilují o post hlavy státu, opět figuruje.

Proti prezidentovi se v pondělí postavila také část novinářů. Moderátorka veřejnoprávní televize Nadia Madasíová, jež musela v neděli večer číst Buteflikův dopis národu, v pondělí rezignovala a odsoudila tlaky, kterým byla ona i její kolegové vystaveni kvůli zpravodajskému pokrývání nynějších protestů.

Nikkáz vyslal kandidovat bratrance

Alžírská tisková agentura APS potvrdila, že kandidaturu na prezidenta předložilo do nedělní uzávěrky 21 lidí, žádná „těžká váha“, která by mohla Butefliku, ohrozit, ale mezi nimi není. V tentýž den totiž hodil ručník do ringu Ali Benflis, bývalý premiér, který byl až dosud považován za nejsilnějšího Buteflikova vyzyvatele. Opozice k témuž kroku vyzvala i ostatní kandidáty.

Až groteskně pak působí kandidatura byznysmena Rašída Nikkáze, oblibence alžírské mládeže a sociálních sítí. Nikkáz, který měl až donedávna alžírské i francouzské občanství, se sice toho francouzského kvůli volbám vzdal, zákony ve 40milionové severoafrické zemi ale stanoví, že kandidát na hlavu státu nesmí mít občanství jiného státu ani v minulosti.

V neděli tak Nikkáz šel zaregistrovat svoji kandidaturu k Ústavní radě v Alžíru, novinářům se ale o dvě hodiny později představil jako kandidát stejného jména neznámý muž. Později se ukázalo, že jde o Nikkázova bratrance stejného jména. „Smysl kandidatury mého bratrance je symbolický, stejně jako kandidatura Butefliky,“ napsal v pondělí na své facebookové stránce „skutečný“ Rašíd Nikkáz.

Byznysmen vysvětlil, že pokud Ústavní rada kandidaturu jeho bratrance schválí, stane se on ředitelem jeho kampaně a po zvolení viceprezidentem země. Zvolený prezident pak brzy rezignuje a Nikkáz se automaticky ujme úřadu.

Francouzský deník Le Monde v této souvislosti připomněl, že 47letý Nikkáz má s kandidaturami a mediálními výstupy bohaté zkušenosti: ve Francii chtěl kandidovat na prezidenta už v roce 2007, nesehnal ale potřebné hlasy zákonodárců. Později v zemi galského kohouta dvakrát kandidoval v parlamentních volbách, nedostal ale jediný hlas. Na veřejnosti se přesto proslavil – například svým návrhem, aby policie pokutovala ženy nosící nikáby (ženský muslimský oděv s mezerou pouze na oči, pozn. red.).

Kdo vládne v Alžírsku?

Vzhledem k tomu, že chřadnoucí Buteflika promluvil k veřejnosti naposledy před šesti lety, považuje veřejnost jeho kandidaturu za cynický pokus vládnoucí vrstvy okolo Butefliky se udržet u moci. „Nevíme, kdo řídí zemi. Kdo jmenuje vlády, velvyslance a ministry. V této zemi rozhodují lidé, kteří nemají žádné oficiální pozice ani odpovědnost,“ citoval deník Financial Times bojovníka za lidská práva Mustafu Bušašího.

Mezi prominenty Buteflikova režimu patří podle britského deníku zejména prezidentův mladší bratr Sajíd Buteflika, jenž působí jako poradce hlavy státu, a Ahmad Gajíd Sálih, náčelník generálního štábu alžírské armády. Ten nedávno varoval veřejnost, že její protesty mohou vést k nejisté budoucnosti.

Ještě více než armádní činitelé se ale ve vedení země zřejmě projevuje nová ekonomická elita, která se zrodila z infrastrukturních projektů financovaných petrodolary. K nejznámějším byznysmenům z této skupiny patří Alí Haddad, šéf stavební firmy, jež těží právě z masivních státních zakázek do infrastruktury.

„Není to jen o Buteflikovi. Je to o propletených zájmech celého klanu, jejich bratrů, lidí z regionu a podnikatelské elity. Protesty znamenají pro celý systém nebezpečí, včetně zájmů některých lidí v armádě a vládnoucí Frontě národního osvobození,“ myslí si Dalia Ghanemová Yazbecková, analytička bejrútské pobočky thinktanku Carnegie Middle East Center.