Poslední cesta Arethy Franklinové. Na pohřeb královny soulu dorazil i exprezident Clinton

Zpěvačka je uložena v pozlacené rakvi, stejnou barvu mají i její šaty. Do kostela apoštolské církve v Detroitu, kde se pohřeb koná, tělo ženy s výjimečným hlasem přivezl Cadillac LaSalle z roku 1940. Stejný vůz podle deníku USA Today vezl v roce 1984 i tělo jejího otce C. L. Franklina, který byl známým reverendem a bojovníkem za lidská práva.

Pohřeb je prolnut projevy a hudebními vystoupeními mimo jiné Chaky Khanové, Jennifer Hudsonové, Ronalda Isleye a Stevieho Wondera. Organizátoři nicméně předem ujišťovali, že poslední rozloučení bude pieta a ne show. Pieta se ale nese v uvolněné atmosféře a hosté se během hudebních vystoupení pohupují do rytmu.

Biskup Charles Ellis, který za přípravou pohřbu stojí, chce, aby pieta posloužila ostatním i jako duchovní probuzení. „Nezáleží na tom, kolik peněz máte. Nezáleží na tom, jak slavní jste, protože na konci dne všichni skončíme v rakvi,“ řekl. „Tohle je skutečný život, který prožíváme,“ dodal.

Clinton ve vzpomínkovém projevu prohlásil, že Franklinová měla dechberoucí talent a že dokázala okouzlit publikum nehledě na svou nemoc. Prohlásil také, že po celý svůj život byl Arethin oddaný fanoušek. Zavzpomínal i na to, jak se s ní loni setkal v zákulisí při jejím posledním veřejném vystoupení, kterým byla charitativní akce v Harlemu pro nadaci Eltona Johna.

Clinton se omluvil hostům, aby mu odpustili, že byl šťastný, když dnes do kostela přijel a rakev byla ještě otevřená. „Zajímalo mě, co má přítelkyně bude mít dnes na sobě,“ dodal k pobavení hostů. Tělo Franklinové během veřejného vystavení bylo každý den oděno do jiných šatů. V závěru projevu Clinton pustil na svém mobilu zpěvaččinu píseň Think.

Před příjezdem rakve s pozůstatky čekaly před kostelem stovky fanoušků Franklinové. Ještě dnes se objevily spekulace, že pohřbu bude přítomen i Barack Obama, který byl prvním a zatím jediným černošským prezidentem USA. Na jeho inauguraci v roce 2009 mu Franklinová podobně jako Clintonovi zazpívala. Mluvčí Obamových ale stejně jako na počátku tohoto týdne prohlásil, že někdejší prezident s bývalou první dámou v kostele nebudou.

Obama stejně jeho předchůdce George Bush mladší do Detroitu nepřijel, oba ale zaslali prohlášení věnované Franklinové. Obama zpěvačku ocenil za to, že odrážela americký příběh a že její hudba zachycovala nejhlubší lidské tužby. Bush napsal, že Franklinová byla ženou s hlubokým charakterem a milujícím srdcem.

Na pohřbu promluvila také vnučka Franklinové Victorie, která prohlásila, že bude vždy chovat v srdci část odkazu své babičky. „Nic mně neznělo líbivěji než hlas mé babičky. Ten hlas uklidňoval,“ řekla.

Syn Franklinové Edward se s matkou rozloučil písní Mercy Mercy Me, kterou nazpíval Marvin Gaye.

Veřejnost se s Franklinovou mohla rozloučit v úterý a ve středu v rotundě detroitského Muzea afro-amerických dějin Charlese H. Wrighta, kde bylo její tělo vystaveno v pozlacené rakvi a kam přišly tisíce lidí.