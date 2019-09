Poslední šance „izraelského krále Bibiho“. Zabojuje o vládu, na obzoru jsou ale třetí volby | info.cz

Pravicový Likud prohrál nedávné volby s opoziční centristickou stranou Modrobílá o jediné poslanecké křeslo a v sídle strany se na rozdíl od minulého hlasování před pěti měsíci neslavilo. Přesto se teď tím, kdo se opět pokusí sestavit koalici, stal enjamin Netanjahu.

Prezident Rivlin odůvodnil své rozhodnutí tím, že Netanjahuův Likud má se spojenci 55 křesel v Knesetu, zatímco opoziční Modrobílá generála Bennyho Gance a její partneři jen 54. „Pro mě je jedinou otázkou, kdo má větší šanci sestavit vládu. V této situaci 55 poslanců Knesetu podporuje Netanjahua, 54 Gance. Deset z nich ze společné (arabské) kandidátky ale uvedlo, že nebudou sedět ve vládě s Gancem, zatímco celý blok 55 poslanců podporuje Netanjahua. Šance premiéra jsou proto vyšší,“ citoval Rivlinovo prohlášení server k of Israel.

Spekulovalo se o tom, že Rivlin bude ještě týden čekat, zda se přece jen Likud s Modrobílou nedomluví na velké koalici, Ganc ale spojenectví s vyšetřovaným premiérem opakovaně odmítl. Hlava státu proto přišla s nápadem na post „dočasného premiéra“ – pokud by byl Netanjahu obviněn, jeho pravomoci by plně přešly na Gance a obviněný šéf Likudu by se mohl vrátit do premiérského křesla až po případném očištění u soudu.

Modrobílá do velké koalice nepůjde

Ani s tímto návrhem ale Rivlin u opozice neuspěl – Gancova strana kandidovala se slibem, že Netanjahua sesadí z premiérského křesla. Podobně jako opoziční strany v Česku si její politici myslí, že člověk obviněný z trestného činu nemá v čele vlády co pohledávat.

Případné velké koalici brání i situace uvnitř bloku vedeného Gancem – ten se totiž domluvil na střídání v premiérském křesle se šéfem spojenecké strany Budoucnost existuje Jairem Lapidem. Pokud by se měla nynější opozice střídat se zástupcem Likudu, na jednoho z nich by se logicky nedostalo.

Jedinou nadějí Netajahua se tak zdá být přesvědčit ke spolupráci někdejšího spojence, nevyzpytatelného Avigdora Liebermana. Snadné to nebude – Liebermanova strana Izrael náš domov je oproti jarním volbám posílena o tři mandáty a bývalý ministr obrany spolu s tím sebevědomě vystupňoval požadavky. K tomu původnímu na povinnou armádní službu pro ultraortodoxní židy přidal ještě další: uzákonění civilních sňatků, výuka angličtiny a matematiky na náboženských školách a povolení veřejné dopravy během šabatu. To je pro Šas a Jednotný judaismus tóry, tradiční ultraortodoxní členy Netanjahuových vlád, naprosto nepřijatelné.

Lieberman zároveň odmítá sedět ve vládě s krajně pravicovými osadnickými stranami, které označuje za mesiášské, stejně jako s levicovými spojenci Gance, jako je Merec. Jedinou možnou variantou je pro něj zřejmě nadále liberální a nacionalistická vláda, jinými slovy koalice Likudu, Modrobílé a jeho partaje. Izraelskou politickou scénou zacloumalo jeho dnešní prohlášení, že je ochotný s Likudem jednat. „Neexistují žádné předběžné podmínky. Pokud se na nás Likud oficiálně obrátí, jsme připraveni s ním mluvit,“ řekl v rozhlase. Jak ale poznamenávají izraelská média, jeho spolupracovníci prohlášení vzápětí korigovali slovy, že Lieberman mluvil specificky o Likudu, nikoli o výše zmíněných ultraortodoxních stranách. Na postoji k nim se prý nic nemění – je odmítavý.

Opozice chce, aby Bibi přišel o spojence

Se zajímavou informací ohledně scénáře, jak Netanjahua „vyšachovat“ přišel ve čtvrtek šéf jednotné kandidátky arabských stran Ajmán Odeh. Na své facebookové stránce oznámil, že Modrobílá požádala o podporu jejich 10 poslanců, přestože v Knesetu jich mají 13. „Aby byl Netanjahu pověřen sestavením vlády jako první,“ uvedl s tím, že pokud premiér neuspěje, zřejmě by ho jeho spojenci v případě třetích voleb už nepodpořili.

A přestože před nimi prezident Rivlin politické strany varoval, možnost vypsání třetích parlamentních voleb během jediného roku teď není vůbec vyloučena.