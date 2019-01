Povolební pat je u konce. Švédským premiérem bude znovu šéf sociálních demokratů Löfven

Švédský parlament dnes schválil do funkce předsedy vlády na další volební období dosavadního premiéra a šéfa sociálních demokratů Stefana Löfvena. Nová menšinová vláda vznikne více než čtyři měsíce po parlamentních volbách, které skončily vyrovnaným výsledkem. Očekává se, že Švédská sociálnědemokratická dělnická strana vytvoří kabinet se stranou Zelených. Jak uvedl list The Local, bude se jednat o jednu z nejslabších vlád v zemi za posledních 70 let.