Prchali před IS, teď se vrací zpátky. Navrátivších se Iráčanů je poprvé více než uprchlíků

V Iráku poprvé od roku 2014, kdy jeho území začal obsazovat radikální Islámský stát (IS), je počet lidí vracejících se do svých domů větší než počet lidí na útěku. Oznámila to dnes s odkazem na Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) agentura AFP. IOM konstatovala, že se na konci prosince vrátilo 3,22 milionu Iráčanů, zatímco mimo domovy jich bylo 2,61 milionu. IS byl v Iráku vojensky poražen loni.