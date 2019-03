Prchli z KLDR, dnes jsou zdrojem cenných informací. Zběhové mohou pomoct i Trumpovi

Pro severokorejské diplomaty je možnost zastupovat režim Kim Čong-una v zahraničí splněným snem, díky kterému mají šanci dostat se ven ze zbídačené Severní Koreje. Poté, co si přičichnou k lepšímu životu za hranicemi, je ale návrat do KLDR těžký. Řada severokorejských velvyslanců se proto snaží chopit příležitosti a utéct. S tím, jak se izolovaný režim začíná zvolna otevírat světu, ale v cílových zemích roste dilema, jak s přeběhlíky naložit a zda v jejich ukrývání v dobách usmiřování s KLDR pokračovat. Severokorejští zběhové jsou však pro Západ studnicí cenných informací – této šance mají nyní možnost využít Spojené státy, které plánují další summit s Kim Čong-unem.

Už příští týden se ve Vietnamu uskuteční ostře sledovaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který bude příležitostí pro druhé osobní setkání obou lídrů a možná i šancí na další pokrok v denuklearizaci korejského poloostrova. V době, kdy přípravy na summit v Hanoji vrcholí, se objevily zprávy, podle kterých severokorejský diplomat Čo Song-ki a jeho manželka požádali o azyl ve Spojených státech. Toho nyní Trump může využít, aby získal další informace o fungování severokorejského režimu a příkazech, které Kim Čong-un rozdával během vrcholných summitů v minulých letech.

Čo Song-ki působil jako zastupující velvyslanec v Římě od října 2017, kdy Itálie na protest proti jadernému testu KLDR vypověděla jeho předchůdce. V listopadu loňského roku mu mandát vypršel, ještě před jeho skončením však severokorejský diplomat požádal Itálii o azyl a spolu s manželkou se dostal pod ochranu italských tajných služeb. Podle informací listu La Repubblica následně manželský pár požádal o azyl ve třetí zemi – zřejmě ve Spojených státech.

Kauzu, která začala plnit stránky světových média začátkem ledna, tento týden oživil bývalý zástupce velvyslance Severní Koreje v Británii Tche Jong-ho. I Tche je jedním ze severokorejských diplomatů, kteří po zkušenostech ze zahraničí utekli – do Jižní Koreje uprchl i s rodinou v srpnu 2016 údajně proto, že chtěl svým třem dětem zajistit lepší budoucnost. Na úterní tiskové konferenci nyní přišel s informací, že 17letá dcera Čoa Song-kia byla násilím odvlečena zpět do KLDR dřív, než se stačila přidat k rodičům.

Severokorejský diplomat, který působil v Římě, přitom měl na rozdíl od řady dalších vyslanců pověřených Kim Čong-unem štěstí a do Itálie si mohl vzít celou svou rodinu. Severokorejský režim si je totiž dobře vědom rizika zběhnutí svých diplomatů, kteří okusí život za hranicemi, obvykle proto musejí nechat nějaké členy rodiny doma, aby je zrada režimu nelákala. Rodinné příslušníky zběhů pak v KLDR stihne krutý trest – podle bývalých vysoce postavených Severokorejců, kterým se podařilo utéct, jsou posíláni do vězení nebo dokonce popraveni.

Kvůli snaze dostat KLDR z izolace se však život severokorejských uprchlíků komplikuje. Jak tento týden upozornil bývalý diplomat Tche Jong-ho, v době, kdy se Soul snaží o usmíření vyhrocených vztahů se severokorejským režimem, Jižní Korea začíná ve snaze pomoci přeběhlíkům ochabovat. „Jižní Korea musí ukázat, že je ochotna Severokorejce přijímat. Současná situace tomu ale nenasvědčuje. Jihokorejská vláda, ani její občané nevyjádřili snahu zachránit Čoa a jeho rodinu po jejich zběhnutí a já jsem touto situací zarmoucen,“ řekl během úterní tiskové konference podle britské televize BBC.

Jihokorejská vláda sice tvrdí, že „přijímá všechny severokorejské utečence, kteří ze svobodné vůle chtějí přijít“ na území Jižní Koreje, v poslední době se ale ukazuje, že jsou Jihokorejci ve vztazích s KLDR obezřetnější než dřív. Naznačuje to i případ jednoho z politicky aktivních uprchlíků, který se dostal do Jižní Koreje a už 15 let odtud posílá severokorejskému obyvatelstvu horkovzdušné balóny s informačními brožurami a flashdisky. Po loňském setkání jihokorejského prezidenta Mu Če-ina s Kim Čong-unem ale přišlo varování, aby aktivity zastavil. Skupina se přesto pokoušela balón do KLDR vypustit, v tom okamžiku se ale ocitla obklopená policií.

Dalším důkazem stále opatrnějšího přístupu jihokorejské vlády se stal také případ novináře a severokorejského uprchlíka Kima Myong-Sung, který se měl účastnit loňského setkání lídrů Severní a Jižní Koreje v Panmunjomu. Severokorejec, který pracuje jako novinář pro prestižní deník Chosun a vztahům znepřátelených zemí se věnuje už od roku 2013, ale na akci vpuštěn nebyl – jihokorejská vláda to vysvětlila tím, že musela kvůli „zvláštním okolnostem“ přijmout „nezbytné kroky“.

Sankce vůči KLDRautor: Info.cz

Dotčený novinář, kterému se před lety podařilo uprchnout před tuhým severokorejským režimem, zásah jihokorejské vlády vnímá jako varovný signál. „Obávám se, že pokud to bude potřeba, může nás jihokorejská vlád potopit a přestat nás chránit,“ říká novinář, který poukazuje na to, že mu Soul zakázal účast v Panmunjomu, i když o to Pchjongjang druhou stranu nijak nežádal.

Severokorejští uprchlíci jsou přitom pro západní země velmi důležitým zdrojem informací – zejména pak ti, kteří byli napojeni na nejvyšší patra režimu. Přestože na veřejnost čas od času pronikají nejrůznější zprávy o vnitřním fungování země, stále jde o pouhé střípky. Právě severokorejský diplomat Čo Song-ki, který ještě před nedávnem zastupoval KLDR v Římě, je proto pro Západ velmi cenný. Patřil totiž ke skutečným severokorejským elitám – jako velvyslanci působili jak jeho otec, tak i tchán a kontakty na nejvyšší kruhy Kimova režimu měl i sám Čo.

„Můžeme se od Čoa dozvědět víc o aktuální strategii Severní Koreji nebo to, jaké příkazy dostávali elitní diplomaté během posledních tří summitů Severní a Jižní Koreje a také během summitu se Spojenými státy,“ vysvětluje bývalý ředitel soulského Institutu pro Národní bezpečnost a strategii Kim Cheong-bong . Podle něj se do nejvyšších pater dostal především jeho tchán, který měl možnost během ceremoniálů sedět vedle bývalých vůdců Kim Ir-sena a Kim Čong-ila.

„Je možné, že pokud by Čo přišel do Jižní Koreje, můžeme dát dílky skládačky dohromady a vyplnit tak mezery 70leté diplomatické historie Severní Koreje,“ dodává odborník, podle kterého je velmi pravděpodobné, že Čo míří právě do Spojených států, Washington o tom ale z taktických důvodů s největší pravděpodobností veřejně hovořit nebude a v době, kdy probíhají jednání mezi USA a KLDR, se svět víc nedozví ani o případu samotného Čoa. Americká administrativa totiž bude nanejvýš obezřetná.

A extrémní obezřetnost před summitem naplánovaným na 27. a 28 února mezitím projevuje i severokorejská strana – v souvislosti se zběhnutím několika diplomatů v posledních letech Kim těsně před setkáním s Trumpem ve Vietnamu údajně provedl rozsáhlé politické čistky. Zkušení diplomaté, kteří pracovali pro režim od dob Kimova otce a dědečka, byli podle zpráv agentury Reuters nahrazeni mladšími a věrnějšími poradci.

„Řada diplomatů byla zavržena kvůli vnitropolitickým sporům a pochybnostem o jejich ideologické věrnosti vzhledem k jejich zkušenostem z bohatších, kapitalistických zemí,“ řekl agentuře Reuters nejmenovaný jihokorejský představitel o čistkách. Ty údajně dopadly i na severokorejské diplomaty pověřené řízením styků se Spojenými státy.

Podle spekulací Kim změnil vyjednávací tým s cílem přimět Trumpa, aby jednal přímo s ním a nespoléhal se na vysoké poradce. Právě ti jsou ale při vyjednávání mezi Pchjongjangem a Washingtonem klíčoví – jak před nedávnem upozornil pro INFO.CZ expert na KLDR z Ústavu mezinárodních vztahů Jan Hornát, to, zda bude summit ve Vietnamu úspěšný, závisí především na práci amerických a severokorejských experti. Ti mají před summitem předpřipravit dokument a harmonogram dalších kroků, který následně Kim s Trumpem slavnostně podepíšou.