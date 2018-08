Před padesáti lety Francouzi poprvé vyzkoušeli vodíkovou bombu. Podle Greenpeace tím zničili přírodu

Na Fantagaufě, neobydleném atolu v Tichém oceánu o rozměrech 45 kilometrů čtverečních, Francouzi stejně jako na vedlejším atolu Muruora od šedesátých let prováděli vlastní pokusy s atomovými zbraněmi. Dvacátého čtvrtého srpna 1968 tu odpálili první vodíkovou bombu vlastní výroby, kterou balon nejprve vynesl do výšky 520 metrů.

Říká se, že tato operace měla krycí jméno Canopus, což je jméno druhé nejjasnější hvězdy na obloze. Po dalších šest let byl přístup do oblasti kvůli vysoké radiaci zcela zakázán. Podle Greenpeace byla zcela zničena místní panenská příroda. Podzemní testy atomových zbraní byly na Fangataufě prováděny až do začátku 90. let. Francie přesunula pokusy do Tichého oceánu poté, co Alžírsko vyhlásilo samostatnost, a přestala tak mít k dispozici rozlehlou Saharu.