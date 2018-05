Před volbami potvrdil jeho vynikající zdraví. Teď Trumpův lékař říká, že to nebyla pravda

„Celé mi to nadiktoval, nepsal jsem to. Vymyslel si to a já jsem mu jen řekl, co by tam neměl dávat,“ odhalil podle webu Deutsche Welle po dvou a půl letech Bornstein. Dohady ohledně zdravotního stavu kandidátů byly přitom jedním z ústředních motivů prezidentské kampaně. Trump také z toho důvodu opakovaně útočil na svoji protikandidátku Hillary Clintonovou, která zkolabovala při pietním aktu k výročí 11. září. Sám své zdraví obhajoval právě zprávou od Bornsteina.

„Pan Trump v nedávné minulosti podstoupil kompletní vyšetření, které vykázalo jen samé pozitivní výsledky. Jeho krevní tlak se pohybuje v hodnotách 110/65 a laboratorní testy dopadly výborně. Jeho psychická síla a výdrž je neuvěřitelná. Pokud bude pan Trump zvolen, mohu zaručit, že to bude nejzdravější člověk, který se kdy stal prezidentem,“ stálo v Bornsteinově lékařské zprávě, kterou vydal v prosinci 2015 a Trumpovi posloužila jako záštita proti útokům na jeho kondici.

Kandidát na hlavu státu znění zprávy svému lékaři údajně nadiktoval, když projížděl newyorským Central Parkem. Lékař už dříve věrohodnost „své“ zprávy hájil, když prohlašoval, že ji stvořil ve spěchu. Nyní se ale rozhodl dnes už bývalý Trumpův lékař odhalit pravdu o autorství dokumentu. Zároveň k tomu připojil další obvinění.

Bornstein uvedl, že Trumpův dlouholetý bodyguard Keith Schiller společně s dalšími dvěma muži vtrhnul v únoru 2017 k němu do ordinace a zabavil prezidentovy dosavadní zdravotní záznamy. Tisková mluvčí Bílého domu ale uvedla, že jde o běžnou proceduru. „Je to standardní postup, že lékařské oddělení Bílého domu převezme veškerou prezidentovu zdravotní dokumentaci,“ řekla Sarah Huckabee Sandersová.

Není ale jasné, nakolik by tvrzení bývalého osobního lékaře mohlo Trumpovi uškodit. Vzhledem k tomu, že od doby svého zvolení čelil několika nařčením, že jeho zdravotní stav není dobrý, podstoupil už několik vyšetření. Všechna potvrdila, že je ve výjimečně dobrém stavu. Lékař Bílého domu Ronny Jackson například letos v lednu potvrdil, že Trumpův stav je vynikající, ale měl by shodit alespoň sedm kilogramů, aby se s váhou dostal pod metrák.

Zdraví prezidentských kandidátů bylo žhavým tématem i při letošních prezidentských volbách v Česku. Michal Horáček, který se o post hlavy státu ucházel, se rozhodl zprávu o svém zdravotním stavu zveřejnit dobrovolně, ačkoli to nenařizují žádné podmínky kandidatury. Miloš Zeman, který post obhájil, kvůli značnému množství podezření nechal o svém stavu promluvit lékařské konzilium. Jeho lékaři potvrdili, že je způsobilý pro funkci prezidenta a rakovinu nemá.