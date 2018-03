PŘEHLEDNĚ: Vábení voličů, dusno na Ukrajině a čachry s lístky. Jak probíhaly volby v Rusku?

Volební místnosti v Rusku se uzavřely. Teď už se dá čekat jen na oficiální potvrzení Vladimira Putina ve funkci prezidenta a ohlášení toho, s jakou převahou porazil zbývajících sedm kandidátů. Velký volební den, kdy bylo k urnám přizváno celkem 109 milionů oprávněných voličů, však proběhl relativně hladce. K urnám podle ruských médií přišlo víc voličů, než v roce 2012 a zvlášť vysoká prý byla volební účast mládeže. Opozice však hlásí, že se při hlasování podvádělo. Co všechno se odehrálo během voleb, díky kterým se Putin stane počtvrté ruským prezidentem?

Volební účast bude zřejmě vysoká, a právě o to se v dnešních volbách hrálo v první řadě. Kreml sice prohlásil, že hlavní favorit Vladimir Putin nemá vysokou účast zapotřebí, ale neoficiálně se hovoří o tom, že výsledek horší než před šesti lety, kdy k urnám přišlo okolo 65 procent voličů, by mohl být vnímán jako známka apatie občanů a jejich únavy stále stejným prezidentem. Ruské úřady se tak snažily nejrůznějšími způsoby motivovat voliče, aby do volebních místností dorazili.

Soutěže o to, jak k urnám dostat co nejvíc voličů, se mimo jiné zúčastnila moskevská radnice, která poblíž volebních místností uspořádala „festival jídla“. Na 1547 prodejních místech, která se shodou okolností nacházela právě v dosahu volebních místností, si lidé mohli zakoupit „nejlepší potraviny z celé země“. Další motivací pro voliče pak měla být možnost vyšetření rakoviny zdarma, a to přímo ve školách, kde se nacházely i volební místnosti.

V Krasnogorsku nedaleko Moskvy pak měly lidi k volbám přilákat jarmarky, kde mohli zakoupit běžné potraviny výrazně pod cenou – například chleba za pět rublů (asi 1,80 korun) nebo vejce za dva rubly (asi 70 haléřů). Kromě toho si v místě volebních místností mohli nechat zdarma vyšetřit krevní tlak, hladinu cukru nebo srdce. Prvovoliči z celého Ruska navíc dostali slíbené vstupenky zdarma na popové koncerty. Naopak metodu biče volily úřady v případě zaměstnanců ropného koncernu Rosněft, kteří dostali účast ve volbách nařízenou. A zřejmě nebyli sami. Moskevská média informovala o případech, kdy voliči od komise žádali písemné potvrzení o účasti ve volbách.

Kde Rusové odvolit nemohli, i když chtěli, byla Ukrajina. Tamní bezpečnostní složky i nacionalistické skupiny zablokovaly vstup do ruských konzulátů, čímž Rusům žijícím na Ukrajině v hlasování zabránily. Šlo přitom o odvetu za to, že bylo umožněno hlasovat i obyvatelům Krymského poloostrova, který Rusko v roce 2014 anektovalo. Právě volby na Krymu řada evropských zemí včetně Francie, Polska nebo Švédka odsoudily a odmítly jejich platnost. Vysoká volební účast se však očekává naopak od Rusů žijících v Česku – větší zájem než v roce 2012 zaznamenala hlasovací střediska v Praze, Brně i Karlových Varech.

Navzdory optimistickým zprávám o plynulosti voleb a vysoké účasti, které během celého dne přinášela prokremelská média, ale opozice upozorňuje na masové porušování volebních pravidel. Volební komise obdržela přes 1200 stížností na porušení hlasovacích procedur. K nejvážnějšímu problému prý došlo ve městě Ljubercy u Moskvy, kde v jednom z okrsků voliči vhazovali do uren více hlasovacích lístků. Polovinu stížností nicméně volební komise označila za neoprávněné.

Opoziční pozorovatelé hlásí, že na řadě míst zaznamenali vhazování celých svazků volebních lístků a v Kaliningradu a dalších městech kamery monitorující hlasování mířily mimo urny. Na falšování voleb a překážky kladené pozorovatelům upozornil i předák ruské opozice Alexej Navalnyj, kterému úřady nedovolily kandidovat v dnešních volbách s odvoláním na pravomocné odsouzení k podmíněnému trestu za údajnou krádež. Disident také pokáral sedm vyzyvatelů hlavního favorita voleb, stávajícího prezidenta Vladimira Putina, že o volebních podvodech mlčí, a to i na twitteru, na svých webech a v sociálních sítích.