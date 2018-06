Překvapivé momenty summitu: Záhada dvou per, přísně střežená stolice a soukromá prohlídka Trumpovy Bestie

Že návštěvu severokorejského despoty na singapurském summitu bude provázet řada bezpečnostních opatření bylo už od začátku zřejmé; některá z opatření však byla pochopitelnější, než jiná. Do druhé kategorie spadá například skutečnost, že si Kim Čong-un do Singapuru přivezl soukromou toaletu a své potřeby vykonával exkluzivně na ní.

Diktátor tím podle jihokorejského deníku Čoson ilbo chtěl zabránit tomu, aby cizí rozvědky mohly zjistit podrobnosti o jeho zdravotním stavu. Přenosné zařízení ochrání "stolici nejvyššího vůdce", aby se k ní nedostali "odhodlaní čističi stok", argumentuje list.

Nejen pro KLDR jsou patrně exkrementy nejvyššího představitele přísně střeženým tajemstvím. Je známé, že za éry sovětského vůdce Josifa Stalina analyzovali výkaly cizích státníků sovětští vědci s cílem zjistit o nich co nejvíce podrobností.

Ještě před několika málo měsíci se oba státníci častovali jako „Rakeťák Kim“ a „Choromyslný Trump“. V Singapuru jakoby ale tyto časy byly rázem zapomenuty. Oba politici si potřásali rukama jako staří známí a na novináře házeli úsměvy obšlehnuté od filmových hvězdy na červeném koberci v Cannes. Řeč těla obou politiků to říkala jasně: Tady vzniká nová „bromance“.

Ne všichni ale byli z bratříčkování amerického prezidenta s jedním s nejkrutějších diktátorů současnosti nadšení. „V Severní Koreji bude toto chování vyzdvihováno jako okamžik, kdy Spojené státy uznaly Severní Koreu jako sobě rovnou,“ tvrdí třeba Jean Leeová, odbornice na Severní Koreu v americkém Wilsonově centru. Podle ní skutečnost, že americký prezident přeletěl polovinu světa, aby se setkal s vůdcem „velmi chudé a velmi malé země“, dává Kimovi a jeho krutému režimu obrovskou legitimitu.

Setkání mezi oběma státníky začalo Trumpovým zdviženým palcem, kterým americký prezident s povděkem kvitoval Kimovu úvodní řeč. Kdo si v tu chvíli myslel, že lepší už to být nemůže, byl ale rychle vyveden z omylu. Později totiž slovo dalo slovo a Trump za rohem ukazoval Kimovi svou Bestii – tedy prezidentskou limuzínu, někdy také přezdívanou Cadillac One. Americký prezident podle záběrů svému korejskému protějšku před vozem chvíli něco vysvětloval pomocí expresivních gest, poté dal agentům pokyn k tomu, aby otevřeli dveře těžce obrněného a ozbrojeného vozu a Kim Čong-un mohl nahlédnout dovnitř.

Prezidentskou limuzínu si američtí státníci vozí na všechny zahraniční cesty, je významnou součástí jejich ochrany. Vůz, který je vybaven zbraněmi či kevlarovými pneumatikami, je schopen odolat vojenskému i chemickému útoku. V automobilu jsou mimo jiné kyslíkové přístroje či zásoba krve s prezidentovou krevní skupinou. Kim jakožto paranoidní uživatel pancéřového vlaku a dalších vymožeností to jistě ocenil.

Do Singapuru kromě politiků přiletěla i bývalá hvězda NBA Dennis Rodman, který je známý mimo jiné i svým osobním vztahem ke Kim Čong-unovi, kterého v KLDR opakovaně navštívil. Rodman se nicméně velmi dobře zná i s americkým prezidentem, kdysi totiž účinkoval v jeho reality show Apprentice.

Během rozhovoru, který Rodman ze Singapuru poskytnul televizní stanici CNN, však bývalá basketbalová hvězda dala nečekaně na odiv svou emocionální stránku. Rodman se během interview rozplakal: „Je to skvělý den, jsem tak šťastný, že oba státníci konečně usedli k jednomu stolu. Už kdysi jsem říkal, že dveře k jednání se otevřou a nyní se to konečně děje,“ štkal zřetelně dojatý Rodman.

Závěrečné prohlášení ze singapurského summitu mělo být podepsané dvěma velmi speciálními pery, která byla připravena pro tuto slavnostní příležitost a nesla na sobě podpis amerického prezidenta Donalda Trumpa. Aby se ujistil, že je vše v nejlepším pořádku, tak dokonce jeden ze severokorejských funkcionářů krátce před podpisem přeleštil pero vůdce Kim Čong-una.

Pero pro Kim Čong-unaautor: Reuters

Jenže ten nakonec prohlášení připraveným perem nepodepsal. Diktátorova sestra Kim Jo-čong, která bratrovi v tu chvíli asistovala, totiž Kimovi podala vlastní pero, kterým dokument podepsal, a to pak opět zmizelo v jejím saku. Připravené, naleštěné pero bylo bez užitku položené opodál.

Komentátoři rovněž popisovali rozdíly mezi podpisy obou státníků. „Jde mu o moc a je tvrdohlavý a odhodlaný,“ analyzovala pro deník Sun Trumpův podpis vyvedený silnější linkou grafoložka Tracy Trusellová.

Anyone else spot this? There were two "Donald Trump" signing pens, NK official came in and shined up the one for Kim, then at the last minute Kim Yo Jong pulled out her own per to use instead of the one provided. Kim used that and back it went in her blazer. (Pool video) pic.twitter.com/dZWEK22IdF